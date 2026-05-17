Українка має отримати від РФ 10 млн грн моральної компенсії: що про це відомо

Зруйнований будинк, згорівша автівка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українка, яка проживала у селі Старі Петрівці поблизу Києва, внаслідок повномасштабної війни, яку проти нашої країни продовжує РФ, втратила свій будинок. Жінка звернулася до суду, щоб отримати грошову компенсацію від країни-агресорки. Їй вдалося отримати постанову щодо 10 мільйонів гривень компенсації моральної шкоди від російських компаній "Газпром" та "Газпром Капітал".

Про це йдеться у рішенні, яке ухвалив Вишгородський районний суд 8 травня 2026 року під час слухання справи № 363/3138/25, передає Новини.LIVE.

Що відомо про справу

У позовній заяві жінка стверджувала, що її будинок позивачки обстрілювався двічі: Так, спочатку 10 березня 2022 року, а згодом у червні 2023-го. Останній російський обстріл фактично зруйнував будинок.

"Позивач вважає, що внаслідок протиправних дій російської федерації їй завдано моральної шкоди у розмірі 60 млн грн, яка підлягає відшкодуванню у повному обсязі", — йдеться в матеріалах справи.

Відомо, що до повномасштабного нападу РФ позивачка проживала у Вишгородському районі разом із сином. Будинок, який родина будувала роками, тепер непридатний для життя.

Читайте також:

Позивачка спробувала відновити житло власним коштом, але її зусилля були зруйновані російською армією, яка 16 червня 2023 року повторно вдарила по будинку. Внаслідок цього житло зазнало критичних пошкоджень:

сталися руйнування мансарди та перекриттів;

несучі стіни потріскалися.

Факт руйнувань підтвердили у сільській раді, надавши акти. Також ця інформація є у Державному реєстрі пошкодженого майна.

Крім матеріальних збитків, позивачка розповіла про сильні моральні страждання. Постійні переживання через вторгнення РФ призвели до:

хронічної тривожності та безсоння;

панічних атак;

погіршення фізичного стану.

Психологічна експертиза підтвердила прямий причинно-наслідковий зв'язок між агресією РФ та тяжким станом жінки.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов українки, хоча лише частково. У кінцевому рішенні вказується, що громадянка має отримати від Росії 10 мільйонів гривень, щоб компенсувати їй завдану моральну шкоду.

Як повідомляли Новини.LIVE, Верховний Суд нещодавно попередив, що компенсація від РФ громадянам України, має бути вагомою, але не безпідставно завищеною. В установі підкреслили, що сума компенсації — це лише ймовірний еквівалент. Остаточне ж рішення щодо виплат визначають судді.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть претендувати на грошові компенсації через вимушений виїзд за кордон з 24 лютого 2022 року. Реєструватися на виплати можуть повнолітні, які залишаються за межами країни через війну в Україні. При цьому не важливо, чи є у заявників довідка ВПО.