Украинка должна получить от РФ 10 млн грн моральной компенсации: что об этом известно

Разрушенный дом, сгоревшая машина. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинка, которая проживала в селе Старые Петровцы под Киевом, в результате полномасштабной войны, которую против нашей страны продолжает РФ, потеряла свой дом. Женщина обратилась в суд за денежною компенсацией от страны-агрессора. Ей удалось получить постановление о выплате 10 миллионов гривен компенсации морального вреда от российских компаний "Газпром" и "Газпром Капитал".

Об этом говорится в решении, которое принял Вышгородский районный суд 8 мая 2026 года во время слушания дела № 363/3138/25, передает Новини.LIVE.

Что известно о деле

В исковом заявлении женщина утверждала, что ее дом обстреливался дважды: Так, сначала 10 марта 2022 года, а затем в июне 2023-го. Последний российский обстрел фактически разрушил дом.

"Истец считает, что в результате противоправных действий российской федерации ей нанесен моральный ущерб в размере 60 млн грн, который подлежит возмещению в полном объеме", — говорится в материалах дела.

Известно, что до полномасштабного нападения РФ истица проживала в Вышгородском районе вместе с сыном. Дом, который семья строила годами, теперь непригоден для жизни.

Она попыталась восстановить жилье за свой счет, но ее усилия были разрушены российской армией, которая 16 июня 2023 года повторно ударила по дому. В результате жилье получило критические повреждения:

произошли разрушения мансарды и перекрытий;

несущие стены потрескались.

Факт разрушений подтвердили в сельском совете, предоставив акты. Также эта информация есть в Государственном реестре поврежденного имущества.

Кроме материального ущерба, истица рассказала о сильных моральных страданиях. Постоянные переживания из-за вторжения РФ привели к:

хронической тревожности и бессонницы;

паническим атакам;

ухудшению физического состояния.

Психологическая экспертиза подтвердила прямую причинно-следственную связь между агрессией РФ и тяжелым состоянием женщины.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск украинки, хотя лишь частично. В конечном решении указывается, что гражданка должна получить от России 10 миллионов гривен, чтобы компенсировать ей нанесенный моральный ущерб.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховный Суд недавно предупредил, что компенсация от РФ гражданам Украины, должна быть весомой, но не безосновательно завышенной. В учреждении подчеркнули, что сумма компенсации - это лишь вероятный эквивалент. Окончательное же решение по выплатам определяют судьи.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут претендовать на денежные компенсации из-за вынужденного выезда за границу с 24 февраля 2022 года. Регистрироваться на выплаты могут совершеннолетние, которые остаются за пределами страны из-за войны в Украине. При этом не важно, есть ли у заявителей справка ВПЛ.