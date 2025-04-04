ПриватБанк не повернув клієнту втрачені в терміналі 100 доларів — причини

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державної фінустанови "ПриватБанк" розповів про втрату коштів під час поповнення валютної картки через збій платіжного термінала самообслуговування. Громадянину пояснили, чому могли виникнути проблеми.

Про це йдеться на сторінці порталу "Мінфін".

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Проблема з втратою коштів у терміналі ПриватБанку

Проблема у клієнта виникла під час операції з внесення валюти на картку. Відповідна процедура відбувалась у самому банківському відділенні "ПриватБанку". Чоловік хотів внести суму у 3,6 тис. доларів, та після внесення 36-ї купюри номіналом 100 доларів стався незрозумілий збій.

"З’явилось вікно, для зарахування 4070 гривень, надайте документи про походження коштів, натиснувши "головна", зразу відбулось зарахування суми 3500 доларів, а 100 доларів зникли", — повідомив клієнт.

Він зазначив, що після великої кількості звернень, очікування інкасації — у банку почали лунати відмови. Причини називали різні: що немає надлишку, що потрібен повторний запит, необхідне детальне опрацювання. Це все повторювалось кілька разів, чоловік отримав близько шести відмов.

У банку у підсумку заявили, що операція була успішна, збоїв в автоматі не виявили, тому немає підстав для повернення коштів. У разі незгоди з таким вердиктом — порадили звертатись до правоохоронних органів. Відео з камер не надали, це можливо тільки після звернення до поліції. Також не надають відповіді, чому операція "успішна", якщо з’явилось вікно з недонарахованими коштами.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Чому міг статися збій у терміналі

Як зазначили на порталі, збій у терміналі міг статися через перевищення максимального обсягу поповнення в еквіваленті. Помилкою клієнта було те, що вирішив вносити таку суму грошей не через касу, а через банківський пристрій.

"Максимальна сума поповнення через термінал 150 тис. гривень або еквівалент. Стався збій через помилку у софті терміналу.

Я не знаю, який курс був тоді, але термінал вважав що 3,6 тис. доларів — це вище цієї суми та стався збій. Відео з камери допоможе, якщо є камера збоку і видно скільки купюр ви вносили. Нацбанк не допоможе... Суд — навіть не підкажу, стане на бік банку, швидше за все, тільки якщо є відео з камери у відділенні, у якому видно, скільки купюр ви вносили до терміналу, це єдиний доказ для поліції", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку розповіли про проблеми з обміном валюти. Йдеться про видані банком купюри старого зразка, які потім відмовляються приймати.

Також повідомляли, що в ПриватБанку доступний весняний кешбек за операції з грошових переказів з карток. Зокрема, клієнти можуть розраховувати на кілька тисяч гривень компенсації.