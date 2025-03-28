Процедура чарджбек — какие трудности испытывают клиенты ПриватБанка

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Один из клиентов госфинучреждения "ПриватБанк" рассказал о сложной процедуре опротестования банковской операции. Речь идет о возврате денег, уплаченных через онлайн-сайты.

Об этом сообщил на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Как рассказал клиент, механизм возврата средств чарджбек оказался непрозрачным, ведь многие вещи так и не смог уточнить. В частности, столкнулся с трудностями во время самой подачи заявки.

В результате ему удалось получить согласие на чарджбек. Заявленная длительность процедуры составляет 45-120 дней.

Однако клиент так и не сумел уточнить некоторые вопросы. В частности, если средств на счете продавца не окажется, будет ли возврат. Эти и другие детали — несколько месяцев не объясняют.

"По заявке 3288032 получил чарджбек, но на общие вопросы о процедуре, к сожалению, не ответили. Очень сложно дойти до оператора, чтобы составить заявку, постоянно что-то не то предлагает бот. Оповещения об этапах чарджбека не было в вайбере или приложении (о всевозможных акциях приходили исправно), только по получению денег было оповещение о транзакции. Спрашивал возможна ли ситуация, что чарджбек одобрили, но деньги не поступят по причине их отсутствия на счету продавца, за два месяца не ответили", — сообщил клиент.

Скриншот. Источник: Минфин

Подробнее о процедуре чарджбек

Чарджбек (Chargeback) означает "обратный платеж". Речь идет о механизме опротестования банковской операции по карте, с которой клиенты не соглашаются. К такой процедуре обращаются тогда, когда продавец и покупатель не смогли договориться о возврате средств за товар или услугу, или же продавец оказался мошенником.

Чтобы воспользоваться такой процедурой, необходимо обратиться в банк-эмитент и попросить вернуть деньги на платежную карту или счет по операции, с которой не соглашаются. На это отводят до 120 дней с даты оспариваемой операции.

Банк-эмитент проверит, не было ли совершено нарушений со стороны плательщика. Продавец сможет либо добровольно вернуть средства на карту или счёт, либо обжаловать претензию.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка платят за некоторые услуги больше. Комиссия зависит от вида платежных карт — цены могут быть выше, если речь идет не о своих, а о кредитных средствах.

Также клиентам ПриватБанка доступна возможность по переводам денег по номеру телефона. Стоит знать некоторые нюансы, которые предусматривает соответствующий сервис.