Шахрайські списання кредитів — чому клієнтів ПриватБанку змушують платити борг

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" подав до суду на клієнтку з вимогою виплатити 44,86 тис. грн, тоді як жінка стверджувала, що гроші списали шахраї. Відомо, який вердикт виніс суд за цією справою.

Про це йдеться у рішенні Ленінського районного суду м. Полтави.

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Детальніше про вимоги ПриватБанку до клієнтки

Як випливає з матеріалів справи, одна з громадянок мала кредитну картку ПриватБанку, початковий кредитний ліміт якої з часом був збільшений до 54 тис. грн. Їй нараховувались відсотки відповідно до підписаної заяви з банком, а саме — 40,8% річних (9,63 тис. грн).

Клієнтка мала б повернути використану частину кредитного ліміту, однак з невідомих причин не надавала своєчасно банку гроші для погашення боргу. Вона назвала деякі операції "спірними".

Під час перевірки цієї інформації було встановлено, що у травні 2023 року банк зафіксував її звернення щодо непідтвердження списання з картки кількох платежів.

Жінка розповіла, що до неї зателефонували з банку та попросили виконати необхідні дії, через що самостійно здійснила переказ коштів через Приват24 на інший банківський рахунок. Натомість у банку заявили, що ніхто від них не телефонував.

Через порушення зобов'язань за договором у неї станом на 10.04.2024 року утворився борг у розмірі 44,86 тис. грн. Банк подав до суду.

Жінка звернулась до поліції та повідомила про шахрайські дії з боку працівників банку, також звернулась із зустрічним позовом до суду.

Що вирішив суд

За результатом розгляду наданих доказів суд задовольнив позов державного банку. Таким чином, клієнтка має виплатити заборгованість за кредитним договором у розмірі 44,7 тис. грн.

Як повідомили в суді, виходячи із заяви відповідачки до ПриватБанку та поліції, вона сама переказала кредитні кошти за вказівкою невстановленої особи, сприявши зловмисникам отримати її кредитні гроші.

"Зазначені обставини виключають підстави звільнення відповідачки від обов`язку повернути банку використаний кредит. Враховуючи викладене, суд доходить висновку про обґрунтованість вимог позивача та задоволення позову у повному обсязі", — йдеться у судовому рішенні.

Скриншот. Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку розповіли про труднощі з онлайн-оплатою товарів. Такі спроби можуть загрожувати громадянам блокуванням доступу до карткових рахунків.

Також ми розповідали, що українці мають проблеми з купівлею валюти у ПриватБанку. У відділеннях можна отримати долари старого зразка, які потім складно обміняти.