ПриватБанк выплатит клиентке моральный ущерб — детали

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентке акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк" в суде удалось взыскать в свою пользу 20 тыс. гривен. Финучреждение должно выплатить средства в качестве компенсации за моральный ущерб из-за требования оплатить более 120 тыс. грн, украденных мошенниками.

Это следует из решения Новозаводского районного суда г. Чернигов.

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Согласно материалам дела, одна из гражданок потеряла со счета ПриватБанка более 126 тыс. гривен. Однажды получила на телефон смс о пополнении счетов на незначительные суммы, после чего состоялось несколько попыток войти в мобильное приложение "Приват24", был введен неправильный пин-код. Она сама зашла в приложение через другую банковскую карточку и заметила списание с карточного счета за оплату товаров через интернет в 4,69 тыс. долларов (96,3 тыс. гривен) и перевод с ее карты на сумму 29,99 тыс. гривен. Всего было украдено около 126 тыс. гривен.

Она обратилась в полицию, где было установлено, что IP-адрес, откуда был осуществлен вход в Приват24 принадлежит прокси-серверу, который арендован у Datacamp Limited, вебсайт datacamp.co.uk, юр. адрес 9 Coldbath Square, London, United Kingdom. Также женщина подала в суд. В банке заявили, что исковые требования, о неправомерности их действий по ненадлежащему исполнению условий договора и нанесению ущерба истцу являются необоснованными.

Что решил суд

Женщина выиграла дело против ПриватБанка, а финучреждение обязали вернуть списанные со счета деньги в сумме 126 тыс. гривен, а также 20 тыс. гривен за моральный ущерб.

Суд отметил, что истец узнала о спорных операциях утром, получив смс о пополнении ее номеров мобильного телефона, а к тому времени сообщений из банка не поступало.

"Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об удовлетворении иска об обязательстве ответчика вернуть истцу безосновательно списанные с карточного счета средства в сумме 126 458 гривен путем их восстановления на этом карточном счете", — говорится в решении.

Скриншот. Источник: Opendatabot.ua

Ранее мы писали, что суд удовлетворил иск государственного ПриватБанка в вопросе мошеннического списания средств с карты. Клиентка заплатит долг из-за украденных средств в 44,7 тыс. грн.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка потерял 100 долларов из-за непонятного сбоя в терминале. Во время инкассации лишних денег не обнаружили.