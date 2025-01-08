Тарифы на газ — украинка получила платежку с суммой на 278 тыс. гривен

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине некоторым потребителям, которые не доплачивали ежемесячно суммы в коммунальных квитанциях за природный газ, грозят "платежки" с космическими суммами. Так, одна из гражданок была вынуждена заплатить 278,4 тыс. грн за голубое топливо в судебном порядке.

Об этом пишет издание Oboz.ua.

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Как отмечается, Ленинский районный суд Запорожья удовлетворил иск "Запорожгаза" и обязал местную жительницу заплатить 278,4 тыс. грн за газ. Ей доначислили такую сумму из-за того, что во время проверки внутри счетчика обнаружили вмешательство в работу механизма.

Как свидетельствуют материалы дела № 334/9866/23, Ленинский районный суд Запорожья удовлетворил судебный иск "Запорожгаза", обязав местную жительницу заплатить за природный газ недоначисленную сумму из-за обнаружения вмешательства в работу счетчика. Так, специалисты горгаза во время проверки обнаружили, что в приборе имеется постороннее отверстие, что не предусмотрено конструкцией завода-изготовителя. Из-за этого объем топлива, который проходил через счетчик, не учитывался или учитывался частично.

Из-за такого нарушения, на основе пункта 1 главы 3 раздела XI Кодекса ГРС, неучтенный природный газ рассчитали по граничным объемам.

Ответчица возражала против требований, отмечая, что перед монтажом счетчик проходил поверку и пломбы устанавливали представители газовой компании, после чего вмешательство в прибор было невозможным без повреждения пломб, тогда как перепломбирование специалисты не обнаружили. То есть "Запорожгаз" не доказал совершение со стороны потребительницы несанкционированного вмешательства в работу счетчика и наличие исчерпывающих признаков вмешательства в работу прибора. Несмотря на это, суд обязал взыскать с клиентки сумму в 278,4 тыс. грн.

"Взыскать в пользу акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" объема природного газа в сумме 278 474 (двести семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) гривны 95 копеек", — свидетельствуют материалы дела.

Ранее мы писали, что некоторые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" жалуются на плохое качество голубого топлива. В таких случаях, если есть подозрения, что убавляется давление или что-то подмешивают в газ, можно получить компенсацию.

Также сообщалось, что в Нафтогазе объяснили, кому поступит "третья платежка" за природный газ в январе 2025 году. Известно, какие суммы за услугу по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения многоэтажки начисляют украинцам.