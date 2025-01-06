Газ в Україні — клієнти Нафтогазу скаржаться на погану якість блакитного палива

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" масово скаржаться на погану якість природного газу. Відомо, як здійснити перевірку, отримати перерахунки обсягів спожитого газу та компенсацію.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Скарги на погану якість газу

Як йдеться в одному з коментарів, у клієнтки Нафтогазу є підозри, що збавляється тиск чи щось підмішують до газу. У підтримці Нафтогазу проблему перекладають на облгаз.

"... облгази збавляють тиск газу і щось підмішують. При тому, що температура на котлі 40 градусів, в будинку 17-18 градусів. Коли ставиш каструлю, то полум'я язиків червоні. На ці облгази немає ніякої управи. Телефонуєш в Нафтогаз — проблема перекидається на облгаз. Платиш одному, а проблема в іншому...", — зазначається у коментарі.

Також клієнти обурені, що нині нема інформації про калорійність газу.

"Раніше взимку при температурах мінус 12-15° ми в приватному будинку використовували 400-420 куб газу, зараз 460 — при плюсових температурах! Будинок в розмірах не збільшився, газовий котел має всього 2,5 роки!! То причина в чому?", — наголошується у скарзі.

На сторінці дехто повідомляє, що, очевидно, подається не газ, а газова суміш, в якій кількість газу залежить від температури навколишнього середовища, а плату нараховують стабільно за газ, а не за суміш.

Куди скаржитися на якість палива

На сторінці пишуть, що облгази не мають доступу до ГРС, де теоретично можна було б щось зробити. Магістральні мережі перебувають у відповідальності оператора газотранспортної системи.

"Відповідальність облгазів — доставка газу до домівки, і, судячи зі сказаного, вони цю роботу виконали. Якщо ж ви вважаєте, що газ неякісний, подайте скаргу. На її підставі ініціюють позапланову перевірку якості газу та нададуть вам відповідь — можливо, ви маєте рацію. До речі, і ГК "Нафтогаз", і облгази, і оператор газотранспортної системи належать НАК "Нафтогаз". Тому ви можете звернутися зі скаргою безпосередньо до них", — повідомляється у соцмережі.

Також можна подати скаргу на працівника, і до нього буде застосовано дисциплінарне покарання, а клієнту нададуть конструктивну відповідь.

За словами експертів, у разі обґрунтованих підозр щодо якості газу чи тиску в трубі, клієнти можуть написати відповідну заяву до свого обл- чи міськгазу. Газовики протягом двох-п’яти днів зобов’язані відреагувати (залежно від адреси проживання заявника) та направити свого представника в узгоджений із споживачем час.

Для здійснення перевірки якості природного газу облгаз має право залучати як свої, так і незалежні хімлабораторії. Якщо ж перевірка підтвердить невідповідність ресурсу стандартам, облгаз мусить перерахувати обсяги й виплатити клієнтові компенсацію.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі пояснили, коли чекати "третю платіжку" за газ у 2025 році. Також відомо, у скільки обійдеться послуга з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоповерхівки.

Також повідомлялося, що зупинка транзиту блакитного палива територією України, не матиме впливу на тарифи для простих громадян. Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" добіг кінця у січні 2025 року.