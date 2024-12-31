Нафтогаз пояснив, як уникнути переплати та заборгованості за блакитне паливо у 2025 році

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" пояснила споживачам, як не переплачувати за природний газ у 2025 році. Необхідно не просто розраховуватися за блакитне паливо, а й звертати увагу на вчасну передачу показників лічильника.

Про це розповіли у ГК "Нафтогаз".

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Навіщо передавати дані лічильника вчасно

Як пояснили у компанії, своєчасне надання даних лічильника стане гарантією появи розбіжностей у квитанціях та забезпечить точні розрахунки за спожите паливо.

Так, якщо дані передати до 5 числа поточного місяця, то оператор газорозподільних мереж (міськгази чи облгази) зможе вчасно правильно підрахувати об’єм спожитого ресурсу та завантажити показник в інформаційну платформу, звідки газопостачальній компанії доступні дані для подальшого формування фінальних рахунків споживачів.

Загроза виникнення боргу за газ

За відсутності в оператора газорозподільних мереж вчасно наданих даних від клієнтів — визначається приблизний обсяг газу на основі планового місячного об’єму споживання ресурсу.

"Якщо ви не передасте показання лічильника до 5 числа, то ваш оператор газорозподільних мереж визначить обсяг спожитого газу на основі планового місячного об’єму споживання (а він часто може відрізнятися від реального споживання)", — йдеться у повідомленні.

Тобто є загроза, що доведеться платити більше за фактично спожитий обсяг газу.

Таким чином, якщо регулярно невчасно передавати дані лічильника, то з часом плановий і реальний обсяги споживання блакитного палива будуть мати вже суттєву різницю, що може спричинити виникнення чималого боргу.

"Саме тому передавати показання лічильника треба навіть у разі, якщо ви не використовували газ чи взагалі тимчасово не проживаєте в помешканні. У такому разі необхідно просто передати незмінні дані", — додали у компанії.

Раніше ми писали, що із січня 2025 року зросте тариф на транспортування природного газу учетверо. Регулятор пояснив необхідність ухвалення такого рішення — через припинення транзиту газу з РФ територією України.

Також ми розповідали, що в Україні під час війни діє заборона на підвищення цін газ для населення. Однак сума у квитанціях все ж зміниться через доставку газу, адже з січня 2025-го буде розраховуватися по-новому.