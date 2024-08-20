Ощадбанк дал советы — как вернуть утраченные в банкомат деньги из другого банка

Банковская карта. Фото: privatbank.ua

Украинские граждане сетуют на работу банкоматов госфинучреждения "Ощадбанк". При снятии средств устройство не выдало необходимую сумму и 800 грн было потеряно.

Об этом говорится в сообщении украинца на странице банка Facebook.

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Детали жалобы к Ощадбанку

Как отмечается в сообщении, гражданин хотел снять деньги с карты ПриватБанка через Ощадбанк, однако банкомат средства списал, но не выдал.

"Банкомат Ощадбанка украл с моей карты 800 грн! На экране писало операцию отменено, денег банкомат не выдал, а с карты 800 грн исчезли! Вот так через свои банкоматы крадет с карточек деньги! У меня карточка ПриватБанка, но хотел воспользоваться вашим банкоматом! Много раз так пользовался и все было хорошо!", — говорится в сообщении.

Гражданин считает, что банкомат Ощадбанка не выдал денег, когда они были очень нужны, и не просто украл с карты, а с карты другого банка.

"По другому это не называется! Эта кража произошла в субботу 10 августа! Вот вы сотрудник Ощадбанка и еще главного офиса, вот принимайте жалобу о краже денег вашим банкоматом, и так как натворил кражу ваш банкомат, значит и ваш банк должен решить и урегулировать это вопрос!", — подчеркнул украинец.

Ответ сотрудников Ощадбанка

В банке посоветовали, если с карты Ощадбанка списались средства, но банкомат их не выдал, то, в первую очередь, нужно звонить по телефону в контакт-центр по номеру 0-800-210-800, для проверки, если средства автоматически не вернулись. Если средства были списаны, необходимо обратиться в отделение банка для написания заявления на возврат.

Однако для того, чтобы Ощадбанк рассмотрел заявление на возврат средств для ПриватБанка, нужно написать заявление именно в банке, где была открыта карта.

"Поскольку мы не сможем увидеть, когда была проведена операция, и в каком банкомате", — добавили в финучреждении.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка Ощадбанка, пытаясь получить денежную помощь по интернет-объявлению, попала на мошеннический сайт. После перехода по ссылке с ее карточки было незаконно списано 109,7 тыс. гривен. Женщина потребовала банк вернуть средства, но получила отказ.

Ранее мы писали, что со счета пенсионера в Ощадбанке было списано 55 тысяч гривен из-за четырех транзакций без его ведома. Деньги были переведены на счет незнакомого получателя. Человек настаивает на том, чтобы банк вернул ему эти средства.