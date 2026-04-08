Головна Фінанси Україна забезпечить себе будівельними матеріалами: Шуляк розкрила деталі

Дата публікації: 8 квітня 2026 15:05
Понад 90% будматеріалів Україна здатна виробляти самостійно: Шуляк пояснила, чому це можливо
Людина стоїть біля полиць із будівельними матеріалами. Фото: УНІАН

Україна планує відмовитися від стимулювання економік європейських країн. Це означає, що держава більше не виводитиме мільярди за кордон за базову сировину. Натомість всередині держави створять замкнений виробничий цикл і зосередяться на отримання інвестицій.

Про це сказала в етері програми Ранок.LIVE голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. 

Як в Україні хочуть налагодити власне виробництво

Як підкреслила чиновниця, зараз понад 90% всіх потреб в будівельних матеріалах Україна може забезпечувати самостійно. Завдяки цьому в державі:

  • працюватимуть підприємства;
  • створюватимуться нові робочі місця;
  • держбюджет отримає додаткові надходження від сплати податків.

"Збудували завод для виробництва скла — усі додаткові блага залишаються безпосередньо в Україні. Потрібно більше того, щоб на території нашої країни такі виробництва відкривалися", — сказала Шуляк.

 

Що запропонують міжнародному бізнесу

При цьому Україна пропонує міжнародному бізнесу інвестувати у відбудову та відновлення країни, пропонуючи різні привілегії. Наприклад, бізнес, який інвестує в Україну від 20 мільйонів євро отримає відповідні пільги по зарахуванню певних податків, спрощені процедури для підключення інженерних мереж. 

Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, Україна хоче відмовитися від статусу сировинної держави в агропромисловості. Як пояснював раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у фермерів буде ринок збуту, на який не впливатимуть світові кризи. 

"Ми не маємо залежати від сировини — це принципово. І фермеру від цього буде краще, адже у перспективі це вигідніше саме дрібним виробникам", — пояснював Гетманцев.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть перейняти європейську практику, за якою бізнесу компенсовуватимуть інвестиції через податки. Так держава підтримає економіки регіонів, які потребують економічного зростання. Також це сприятиме інвестиціям у будівництво нових заводів.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
