Понад 90% будматеріалів Україна здатна виробляти самостійно: Шуляк пояснила, чому це можливо

Україна забезпечить себе будівельними матеріалами: Шуляк розкрила деталі
Україна планує відмовитися від стимулювання економік європейських країн. Це означає, що держава більше не виводитиме мільярди за кордон за базову сировину. Натомість всередині держави створять замкнений виробничий цикл і зосередяться на отримання інвестицій.
Про це сказала в етері програми Ранок.LIVE голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Як в Україні хочуть налагодити власне виробництво
Як підкреслила чиновниця, зараз понад 90% всіх потреб в будівельних матеріалах Україна може забезпечувати самостійно. Завдяки цьому в державі:
- працюватимуть підприємства;
- створюватимуться нові робочі місця;
- держбюджет отримає додаткові надходження від сплати податків.
"Збудували завод для виробництва скла — усі додаткові блага залишаються безпосередньо в Україні. Потрібно більше того, щоб на території нашої країни такі виробництва відкривалися", — сказала Шуляк.
Що запропонують міжнародному бізнесу
При цьому Україна пропонує міжнародному бізнесу інвестувати у відбудову та відновлення країни, пропонуючи різні привілегії. Наприклад, бізнес, який інвестує в Україну від 20 мільйонів євро отримає відповідні пільги по зарахуванню певних податків, спрощені процедури для підключення інженерних мереж.
Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, Україна хоче відмовитися від статусу сировинної держави в агропромисловості. Як пояснював раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у фермерів буде ринок збуту, на який не впливатимуть світові кризи.
"Ми не маємо залежати від сировини — це принципово. І фермеру від цього буде краще, адже у перспективі це вигідніше саме дрібним виробникам", — пояснював Гетманцев.
Також Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть перейняти європейську практику, за якою бізнесу компенсовуватимуть інвестиції через податки. Так держава підтримає економіки регіонів, які потребують економічного зростання. Також це сприятиме інвестиціям у будівництво нових заводів.
