Более 90% стройматериалов Украина способна производить самостоятельно: Шуляк объяснила, почему это возможно

Украина обеспечит себя строительными материалами: Шуляк раскрыла детали
Украина планирует отказаться от стимулирования экономик европейских стран. Это означает, что государство больше не будет выводить миллиарды за границу за базовое сырье. Внутри государства создадут замкнутый производственный цикл и сосредоточатся на получении инвестиций.
Об этом сказала в эфире программы Ранок.LIVE председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Как в Украине хотят наладить собственное производство
Как подчеркнула чиновница, сейчас более 90% всех потребностей в строительных материалах Украина может обеспечивать самостоятельно. Благодаря этому в государстве:
- будут работать предприятия;
- будут создаваться новые рабочие места;
- госбюджет получит дополнительные поступления от уплаты налогов.
"Построили завод для производства стекла — все дополнительные блага остаются непосредственно в Украине. Нужно больше того, чтобы на территории нашей страны такие производства открывались", — сказала Шуляк.
Что предложат международному бизнесу
При этом Украина предлагает международному бизнесу инвестировать в восстановление и реконструкцию страны, предлагая различные привилегии. Например, бизнес, который инвестирует в Украину от 20 миллионов евро получит соответствующие льготы по зачислению определенных налогов, упрощенные процедуры для подключения инженерных сетей.
Как сообщали журналисты Новини.LIVE, Украина хочет отказаться от статуса сырьевого государства в агропромышленности. Как объяснял ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, у фермеров будет рынок сбыта, на который не будут влиять мировые кризисы.
"Мы не должны зависеть от сырья — это принципиально. И фермеру от этого будет лучше, ведь в перспективе это выгоднее именно мелким производителям", — объяснял Гетманцев.
Также Новини.LIVE писали, что в Украине хотят перенять европейскую практику, по которой бизнесу будут компенсировать инвестиции через налоги. Так государство поддержит экономики регионов, которые нуждаются в экономическом росте. Также это будет способствовать инвестициям в строительство новых заводов.
