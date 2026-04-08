Главная Финансы Украина обеспечит себя строительными материалами: Шуляк раскрыла детали

Дата публикации 8 апреля 2026 15:05
Более 90% стройматериалов Украина способна производить самостоятельно: Шуляк объяснила, почему это возможно
Человек стоит возле полок со строительными материалами. Фото: УНИАН

Украина планирует отказаться от стимулирования экономик европейских стран. Это означает, что государство больше не будет выводить миллиарды за границу за базовое сырье. Внутри государства создадут замкнутый производственный цикл и сосредоточатся на получении инвестиций.

Об этом сказала в эфире программы Ранок.LIVE председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Как в Украине хотят наладить собственное производство

Как подчеркнула чиновница, сейчас более 90% всех потребностей в строительных материалах Украина может обеспечивать самостоятельно. Благодаря этому в государстве:

  • будут работать предприятия;
  • будут создаваться новые рабочие места;
  • госбюджет получит дополнительные поступления от уплаты налогов.

"Построили завод для производства стекла — все дополнительные блага остаются непосредственно в Украине. Нужно больше того, чтобы на территории нашей страны такие производства открывались", — сказала Шуляк.

 

Что предложат международному бизнесу

При этом Украина предлагает международному бизнесу инвестировать в восстановление и реконструкцию страны, предлагая различные привилегии. Например, бизнес, который инвестирует в Украину от 20 миллионов евро получит соответствующие льготы по зачислению определенных налогов, упрощенные процедуры для подключения инженерных сетей.

Как сообщали журналисты Новини.LIVE, Украина хочет отказаться от статуса сырьевого государства в агропромышленности. Как объяснял ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, у фермеров будет рынок сбыта, на который не будут влиять мировые кризисы.

"Мы не должны зависеть от сырья — это принципиально. И фермеру от этого будет лучше, ведь в перспективе это выгоднее именно мелким производителям", — объяснял Гетманцев.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине хотят перенять европейскую практику, по которой бизнесу будут компенсировать инвестиции через налоги. Так государство поддержит экономики регионов, которые нуждаются в экономическом росте. Также это будет способствовать инвестициям в строительство новых заводов.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
