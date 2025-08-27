Агрокомпанії нарощують прибутки у 2025 році — хто і скільки вже заробив

Працівник на культиваторі. Фото: УНІАН

Повномасштабна війна, яку продовжує Росія проти України, створила безпрецедентні виклики для вітчизняних агрокомпаній. Однак найбільшим підприємствам вдалося не тільки впоратися з новими жорсткими умовами, а й значно наростити свої прибутки.

Так, у першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній агросектору сукупно отримали 118,1 млрд грн виторгу, йдеться у дослідженні аналітиків YouControl.

Які компанії заробили найбільше

У десятці найбільше компанії, які займаються виробництвом м'яса птиці та великі експортери зернових і олійних культур. Ці сегменти є найсильнішими на українському агроринку. Першу трійку рейтингу очолюють:

Вінницька птахофабрика (МХП) з доходом у 26,8 млрд гривень за пів року (54% від доходу у 2024 році);

Фірма Ерідон — великий дистриб'ютор насіння та добрив заробив 22,8 млрд гривень (на 75% більше від річного доходу торік);

Миронівська птахофабрика (МХП), виручка якої становить 12,8 млрд гривень.

У десятці компаній з найбільшим прибутком також є:

Луї Дрейфус Компані Україна — 11,5 млрд гривень;

Лебединський насіннєвий завод — 9,3 млрд гривень;

СП Нібулон — 8,4 млрд гривень;

Агропросперіс Трейд — 8,3 млрд гривень;

Сіефджі Трейдинг — 6,5 млрд гривень;

АТ Каргілл — 6,1 млрд гривень;

Гранова Україна — 5,5 млрд гривень.

Дослідження показало, що, попри виклики воєнного часу, аграрному сектору України вдається демонструвати витривалість і гнучкість. Тож навіть в умовах війни агросектор продовжує бути одним із драйверів економіки.

Про що ще цікаво знати

Нагадаємо, в агросекторі зростають середні зарплати. Так, у липні 2025 року медіанна зарплат рухалася вгору майже в усіх ключових аграрних професіях (порівняно з аналогічним періодом 2024-го):

трактористи — заробляють 30 тис. гривень, а не 25 тис. гривень;

пилорамники — 30 тис. гривень, а не 23,5 тис. гривень;

агрономи — 25 тис. гривень, а було 24 тис. гривень.

У представників інших професій виплати зросли з 19 до 20 тис. гривень.

