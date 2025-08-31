Ціни на кукурудзу в Україні — наскільки подорожчала тонна

Збирання кукурудзи. Фото: Reuters

В Україні незабаром розпочнеться тенденція до здорожчання кукурудзи на внутрішньому ринку. Ціни зростають з двох причин.

Чому ціни на кукурудзу змінюватимуться

Ціни на кукурудзу зростають на фоні дефіциту пропозиції та високого попиту, йдеться на сайті Української універсальної біржі.

"Посуха на півдні призвела до пересівів, зменшивши обсяги врожаю. Попри це, в інших регіонах очікують рекордні збори, що дещо стримує ринок", — пояснили аналітики.

Скільки в Україні коштує тонна кукурудзи

Станом на неділю, 31 серпня 2025 року кукурудза на внутрішньому ринку коштує 8 179 гривень за кілограм. Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, на ринку зберігається тенденція до здешевшання кукурудзи, попри те, що аналітики вказують по здорожчання культури.

Ціни на кукурудзу 31 серпня. Скриншот: Tripoli.land

Так, у п'ятницю 22 серпня тонна культури торгувалася за ціною у 8 790 гривень за тонну. Однак в період до 28 серпня показник знизився до 8 443 гривні за тонну, а 29 серпня — до 8 179 гривень за тонну. За такою ж ціною кукурудза пропонується у неділю, 31 серпня.

Нагадаємо, РФ під час повномасштабної війни проти України намагається зірвати поставки вітчизняного зерна за кордон. Однак морем за 2 роки українським аграріям вдалося перевезено понад 137 мільйонів тонн вантажів. Дізнавайтесь також, скільки коштує тонна ріпаку у серпні.