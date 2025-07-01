Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьКіноШоу-бізнесВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Україна перейде на євро — в МВФ пояснили, чому це станеться

Україна перейде на євро — в МВФ пояснили, чому це станеться

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 23:22
Перехід на євро — чи скасують в Україні прив'язку до американського долара
Євро в руках і гривні на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На шляху до вступу до Європейського Союзу (ЄС) Україні потрібно гармонізувати свою правову систему з європейськими законами. Так, приєднання до Євросоюзу означає перехід на розрахунки в євро

Про це сказав виконавчий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) і колишній очільник Банку Литви Вітас Васіляускас, пише видання NV.

Реклама
Читайте також:

Перехід на євро — чому це має відбутися в Україні

За словами Вітаса Васіляускаса:

  • запровадити євро —  це юридичне зобов'язання;
  • виняток надається країнам, яким надали юридичну клаузулу (особливу умову. — Ред.) при вступі до ЄС. Такою, наприклад, є Данія. 

"Якби я був на вашому місці, я б адаптував внутрішнє законодавство до законодавства ЄС, не намагаючись знайти якісь виправдання, стверджуючи, що наша ситуація дуже специфічна", — сказав він. 

Виконавчий директор МВФ зазначив, що зараз пріоритет для нього  — це щоб Україна отримала членство в Євросоюзі.

"Просто адаптуйте свою правову систему і будьте частиною клубу", — підкреслив Вітас Васіляускас.

При цьому він додав, що "вибір монетарної політики є суто внутрішнім рішенням".

Перехід на євро — коли це може відбутися 

У Національному банку України (НБУ) визнають, що, коли наша країна повноцінно стане частиною ЄС, то показники зовнішнього сектору розраховуватимуться у євро, а не в доларах. Але найближчим часом змін у монетарній політиці в Україні не буде. Як пояснював раніше заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, це дуже далека перспектива.

Тим часом нагадаємо, що курс євро в Україні 1 липня оновив історичний рекорд. Вартість євровалюти сягнула 48,99 грн. Дізнавайтесь також, чому не варто поспішати з обміном євро

Європейський союз Україна євро Європа валюта
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації