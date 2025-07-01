Перехід на євро — чи скасують в Україні прив'язку до американського долара

Євро в руках і гривні на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На шляху до вступу до Європейського Союзу (ЄС) Україні потрібно гармонізувати свою правову систему з європейськими законами. Так, приєднання до Євросоюзу означає перехід на розрахунки в євро.

Про це сказав виконавчий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) і колишній очільник Банку Литви Вітас Васіляускас, пише видання NV.

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За словами Вітаса Васіляускаса:

запровадити євро — це юридичне зобов'язання;

виняток надається країнам, яким надали юридичну клаузулу (особливу умову. — Ред.) при вступі до ЄС. Такою, наприклад, є Данія.

"Якби я був на вашому місці, я б адаптував внутрішнє законодавство до законодавства ЄС, не намагаючись знайти якісь виправдання, стверджуючи, що наша ситуація дуже специфічна", — сказав він.

Виконавчий директор МВФ зазначив, що зараз пріоритет для нього — це щоб Україна отримала членство в Євросоюзі.

"Просто адаптуйте свою правову систему і будьте частиною клубу", — підкреслив Вітас Васіляускас.

При цьому він додав, що "вибір монетарної політики є суто внутрішнім рішенням".

Перехід на євро — коли це може відбутися

У Національному банку України (НБУ) визнають, що, коли наша країна повноцінно стане частиною ЄС, то показники зовнішнього сектору розраховуватимуться у євро, а не в доларах. Але найближчим часом змін у монетарній політиці в Україні не буде. Як пояснював раніше заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, це дуже далека перспектива.

Тим часом нагадаємо, що курс євро в Україні 1 липня оновив історичний рекорд. Вартість євровалюти сягнула 48,99 грн. Дізнавайтесь також, чому не варто поспішати з обміном євро.