Євро в Україні — у Нацбанку пояснили, яка валюта буде основної піля вступу в ЄС

Євро в конверті. Фото: УНІАН

Коли Україна приєднається до Європейського Союзу (ЄС), тоді основні показники зовнішнього сектору розраховуватимуться у євро, а не в доларах. Однак про повноцінний перехід на європейську валюту наразі не йдеться.

Про це заявив в інтерв'ю виданню Forbes заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук.

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Перехід на євро — коли це відбудеться

Сергій Ніколайчук підкреслив, що сценарій, за яким Україна відмовиться від гривні на користь євро існує. Втім, якщо перехід і відбудеться, то не скоро: оцінку готовності та необхідності для України переходу на євро здійснюватимуть за 10-15 років.

"Це точно не той термін, за який ми встигнемо підготувати себе для того, щоб відповідати всім критеріям переходу на євро. Це тривалий шлях", — пояснив заступник голови НБУ.

Країни у самому Євросоюзі теж не поспішають відмовлятися від власних валют навіть при тому, що під час вступу до блоку погоджуються з умовою перейти на євро. Однак, за словами Ніколайчука, вступ України до Євросоюзу означатиме, що облік основних показників зовнішнього сектору — зокрема, резервів, платіжного балансу тощо — відбуватиметься саме в євро.

До того ж зв'язки між Україною та країнами ЄС посилюватимуться, тому рано чи пізно настане момент для заміни курсоутворюючої валюти з долара на євро.

"Ми вивчаємо це питання. Але на сьогодні питання розгляду в короткостроковій перспективі такого переходу не стоїть", — зазначив він.

Разом з тим, Ніколайчук запевнив: такий перехід не позначиться на житті українців. Також не відчує проблем бізнес.

Нагадаємо, раніше перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповідала, що заважає регулятору вже зараз відв'язати курс гривні від долара. Вона озвучила конкретну причину.

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