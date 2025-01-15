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В Україні мають намір перейти з долара на євро — причини

15 січня 2025 20:33
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Україні мають намір перейти з долара на євро задля більшої інтеграції з ЄС
Європейська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні євро замінить долар як курсоутворююча валюта. Втім, різкого переходу спостерігати не варто, оскільки у Національному банку обіцяють, що все станеться поступово та непомітно. Водночас конкретні терміни такого переходу озвучені не були.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю каналу "Ми-Україна" у середу, 15 січня.

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За словами Рожкової, зараз не найкращий час відв'язувати курс гривні від долара заради переходу на євро. Це зумовлено війною, яку Росія розв'язала на території нашої держави.

"Зараз, у період викликів, пов'язаних насамперед з війною, які самі по собі є шоком для економіки, можливо, це не найкращий час... Ми будемо уникати будь-яких шоків", — заявила Рожкова.

Експертка наголосила, що перехід з долара на євро піде на користь українській економіці. Зокрема, вважає Рожкова, у розрізі прагнення України увійти до Євросоюзу.

"Враховуючи наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка станеться. Якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їхніх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми повинні мати прив'язку до тієї валюти, в якій проводять більшість операцій", — зазначила перша заступниця голови НБУ.

Тож, пояснила Рожкова, такий процес є невідворотним, як і приєднання України до ЄС.

Втім, наголосила економістка, про конкретні терміни переходу не йдеться.

"Коли і як це станеться — це інше питання", — підсумувала Рожкова.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали, як змінюватиметься курс валют у січні та чи варто обмінювати гроші. 

Також дізнайтеся, як змінюватиметься курс долара, ціни на продукти на послуги протягом 2025 року, виходячи з економічної ситуації в Україні. 

НБУ долар євро валюта фінанси

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