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Головна Фінанси Рекорд на ринку — євро оновив історичний максимум в Україні

Рекорд на ринку — євро оновив історичний максимум в Україні

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Дата публікації: 30 червня 2025 18:28
Такого з курсом євро ще не було – НБУ встановив новий історичний максимум
Купюри євро в руках у людини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний показник для курсу євро. Так, 1 липня 2025 року євровалюта коштуватиме 48,99 грн.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

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Детальніше про курс євро

Оновлений курс є на 21 копійку більшим за поточний. Також це новий рекорд на ринку валют в Україні.

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Курс євро в Україні на 1 липня. Скриншот: НБУ

Зазначимо, у червні курс євро щодо гривні оновився вже вшосте. Вперше — 12 червня, коли НБУ встановив курс на рівні 48,08 грн (з 47, 5 грн 11 червня). Відтоді курс євро зріс на 1,49 грн.

Що відбуватиметься з курсом євро у липні 

Тенденція до зростання курсу гривні щодо євро спостерігається з березня 2025 року і збережеться, ймовірно, у липні. Як зауважив в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков, причиною стрімкого здорожчання валюти стала реакція ЄС на імпортні мита президента США Дональда Трампа — 10% на всі товари, транспортовані з Європи.

"Думаю, в липні матимемо аналогічну тенденцію, валюта дешевшати не буде", — сказав Олексій Плотніков. 

Раніше ми розповідали про проблеми з обміном євро. Так, фінустанови можуть не приймати купюри старого зразка. Дізнавайтесь також, чому платежі у євро можуть стати для українців простішими. 

курс валют гривня курс євро гроші євро валюта
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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