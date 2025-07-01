Переход на евро — отменят ли в Украине привязку к американскому доллару

Украина перейдет на евро — в МВФ объяснили, почему это произойдет
На пути к вступлению в Европейский Союз (ЕС) Украине нужно гармонизировать свою правовую систему с европейскими законами. Так, присоединение к Евросоюзу означает переход на расчеты в евро.
Об этом сказал исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) и бывший глава Банка Литвы Витас Василяускас, пишет издание NV.
Переход на евро — почему это должно произойти в Украине
По словам Витаса Василяускаса:
- ввести евро — это юридическое обязательство;
- исключение предоставляется странам, которым предоставили юридическую клаузулу (особое условие. — Ред.) при вступлении в ЕС. Такой, например, является Дания.
"Если бы я был на вашем месте, я бы адаптировал внутреннее законодательство к законодательству ЕС, не пытаясь найти какие-то оправдания, утверждая, что наша ситуация очень специфическая", — сказал он.
Исполнительный директор МВФ отметил, что сейчас главный приоритет для него — это чтобы Украина получила членство в Евросоюзе.
"Просто адаптируйте свою правовую систему и будьте частью клуба", — подчеркнул Витас Василяускас.
При этом он добавил, что "выбор монетарной политики является сугубо внутренним решением".
Переход на евро — когда это может произойти
В Национальном банке Украины (НБУ) признают, что когда наша страна полноценно станет частью ЕС, то показатели внешнего сектора будут рассчитываться в евро, а не в долларах. Но в ближайшее время изменений в монетарной политике в Украине не будет. Как объяснял ранее заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива.
Тем временем напомним, что курс евро в Украине 1 июля обновил исторический рекорд. Стоимость евровалюты достигла 48,99 грн. Узнавайте также, почему не стоит спешить с обменом евро.
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