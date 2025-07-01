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Главная Финансы Украина перейдет на евро — в МВФ объяснили, почему это произойдет

Украина перейдет на евро — в МВФ объяснили, почему это произойдет

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 23:22
Переход на евро — отменят ли в Украине привязку к американскому доллару
Евро в руках и гривны на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На пути к вступлению в Европейский Союз (ЕС) Украине нужно гармонизировать свою правовую систему с европейскими законами. Так, присоединение к Евросоюзу означает переход на расчеты в евро.

Об этом сказал исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) и бывший глава Банка Литвы Витас Василяускас, пишет издание NV.

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По словам Витаса Василяускаса:

  • ввести евро — это юридическое обязательство;
  • исключение предоставляется странам, которым предоставили юридическую клаузулу (особое условие. — Ред.) при вступлении в ЕС. Такой, например, является Дания.

"Если бы я был на вашем месте, я бы адаптировал внутреннее законодательство к законодательству ЕС, не пытаясь найти какие-то оправдания, утверждая, что наша ситуация очень специфическая", — сказал он.

Исполнительный директор МВФ отметил, что сейчас главный приоритет для него — это чтобы Украина получила членство в Евросоюзе.

"Просто адаптируйте свою правовую систему и будьте частью клуба", — подчеркнул Витас Василяускас.

При этом он добавил, что "выбор монетарной политики является сугубо внутренним решением".

Переход на евро — когда это может произойти

В Национальном банке Украины (НБУ) признают, что когда наша страна полноценно станет частью ЕС, то показатели внешнего сектора будут рассчитываться в евро, а не в долларах. Но в ближайшее время изменений в монетарной политике в Украине не будет. Как объяснял ранее заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива.

Тем временем напомним, что курс евро в Украине 1 июля обновил исторический рекорд. Стоимость евровалюты достигла 48,99 грн. Узнавайте также, почему не стоит спешить с обменом евро.

Европейский союз Украина евро Европа валюта
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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