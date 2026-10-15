Виплати від УВКБ ООН: хто може отримати 10 800 грн з тих, кому 60+

Жінка похилого віку зі смартфоном. Фото: УНІАН

У жовтні 2026 року в одній з південних областей України доступна електронна реєстрація на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Розраховувати на виплати можуть вразливі групи людей, зокрема пенсіонери та молозабезпечені, які переїхали задля порятунку життя з небезпечних регіонів.

Про те, де і кому доступна допомога від організації, розповідають Новини.LIVE.

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Хто має право на оформлення виплат від УВКБ ООН

Восени представники міжнародної організації продовжують працювати у Миколаєві, який приймає внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Подати заявки на фінансову допомогу можуть переселенці чи біженці, якщо виїзд пов'язаний із загрозою життю, атаками чи примусовою евакуацією.

Зокрема, виплати доступні тим, хто переїхав до 45 днів чи від 46 днів до пів року, або ВПО, які повернулися додому з інших областей, чи біженцям, які приїхали додому у період від трьох місяців тому та до року.

Важливим критерієм є економічний стан претендентів: середньомісячний дохід домогосподарств на кожну людину повинен бути в межах 8 300 грн.

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Також важлива наявність вразливостей. У пріоритеті будуть:

Люди похилого віку від 60 років; Безробітні літні особи; Громадяни з інвалідністю; Сироти, діти без батьківського піклування; Малозабезпечені та багатодітні родини; Вагітні жінки/матері з маленькими дітьми.

Які суми передбачені у рамках програми допомоги

Згідно з інформацією організації, розміри виплат залежатимуть від життєвих ситуацій, в які потрапили громадяни:

10 800 грн — для тих, хто повернувся додому з-за кордону протягом трьох місяців та не більше одного року;

12 300 грн — для тих, хто виїхав з власних осель через загрозу для життя за останні 45 днів;

12 300 грн — для тих, хто перемістився від 46 днів до пів року;

12 300 грн — для тих, хто постраждав через атаки протягом останніх 45 днів.

Як можна подати заявку на виплати

Громадяни з Миколаївської громади можуть записатися в електронну чергу для отримання допомоги від УВКБ ООН, заповнивши спеціальну анкету.

Після цього представник фонду може запросити на співбесіду (за адресою м. Миколаїв, проспект. Миру, 54 В, корпус 1, кабінет 105) та ухвалити остаточне рішення щодо надання допомоги. Дзвінки отримають тільки ті заявники, які попередньо будуть відповідати вимогам програми.

"Заповнюйте, будь ласка, анкету один раз і очікуйте, коли з вами зв'яжуться і запросят до офісу. Представники організації зв’яжуться з вами лише у разі повної відповідності вашої родини встановленим критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

Заявники мають підготувати такі документи та інформацію:

паспорт та податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (за потреби);

номер картки для виплат;

документ, що засвідчить вразливість;

контактний номер телефону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени у низці регіонів громадяни зможуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Виплати передбачені для вразливих категорій людей. Зокрема, кошти нададуть родинам, що складаються з пенсіонерів. У рамках ініціативи можна буде отримати гранти до 17 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що у жовтні в одній з областей можна буде отримати фіндопомогу від Гуманітарного фонду для України (UHF). Передбачається надання підтримки для вразливих жителів та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, 10 800 грн отримають безробітні на забезпечення базових життєвих потреб.