Выплаты от Каритас: кто и где получит микрогранты до 40 000 грн

Украинцы получат до 40 000 грн: кому и где доступны микрогранты
Благотворительный фонд "Каритас Украины" продолжает оказывать финансовую поддержку украинскому населению в период военного положения. В частности, одно из представительств объявило о начале регистрации на получение микрогрантов в размере до 40 000 грн для ведения сельского хозяйства в Ивано-Франковской области.
О том, при каких условиях можно получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Кто может оформить гранты на с/г нужды от Каритас
Согласно информации, возможность подать заявку на получение микрогранта для ведения сельского хозяйства и/или животноводства доступна в западном регионе в рамках проекта "Emergency Appeal 2026-2027".
"Поддержите свое хозяйство — получите микрогрант до 40 000 грн! БФ "Каритас Коломыя" в рамках проекта "Emergency Appeal 2026-2027" приглашает внутренне перемещенных лиц, проживающих в Ивано-Франковской области", — сообщают организаторы.
Благотворители рассчитывают, что предоставление финансовой помощи сможет:
- восстановить или улучшить собственное хозяйство;
- выращивать продукты для семьи;
- сократить расходы на питание.
Кто может подать заявку на гранты
Согласно условиям проекта, воспользоваться возможностью получить гранты могут только внутренне перемещенные лица, которые по состоянию на октябрь 2026 года проживают в Ивано-Франковском регионе. Важным условием является нахождение в сложных жизненных обстоятельствах и наличие уязвимости. Помощь получат:
- Одинокие родители/опекуны детей до 18 лет;
- Беременные женщины и кормящие матери, имеющие ребенка в возрасте до трех лет;
- Люди с серьезными или хроническими заболеваниями;
- Граждане с инвалидностью;
- Одинокие пожилые люди;
- Многодетные семьи;
- Люди без постоянного дохода;
- Граждане, пострадавшие от насилия;
- Люди, лишившиеся жилья в результате боевых действий;
- Граждане без постоянного места жительства;
- Лица из числа детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;
- Семьи пропавших без вести;
- Отдельные лица, нуждающиеся в соцуслугах, но не получающие их по разным причинам.
Как подать заявку на помощь и другие нюансы
В фонде отметили, что при наличии хозяйства или желании его восстановить, а также при соответствии критериям программы, можно смело воспользоваться возможностью получить финансовую поддержку.
Для этого гражданам необходимо заполнить специальную форму и подать заявку.
В то же время уточнили, что соответствие категориям уязвимости не может гарантировать автоматического права на получение помощи, ведь все заявки будут тщательно рассматриваться в соответствии с критериями программы.
Подробности о действии программы можно уточнить:
- по телефону: 067 153 77 58;
- по адресу: г. Коломыя, ул. Гетманская, 36.
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