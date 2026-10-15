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Главная Финансы Украинцы получат до 40 000 грн: кому и где доступны микрогранты

Украинцы получат до 40 000 грн: кому и где доступны микрогранты

Ua ru
15 октября 2026 13:05
Выплаты от Каритас: кто и где получит микрогранты до 40 000 грн
Человеку передают несколько купюр. Фото: Новини.LIVE

Благотворительный фонд "Каритас Украины" продолжает оказывать финансовую поддержку украинскому населению в период военного положения. В частности, одно из представительств объявило о начале регистрации на получение микрогрантов в размере до 40 000 грн для ведения сельского хозяйства в Ивано-Франковской области.

О том, при каких условиях можно получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто может оформить гранты на с/г нужды от Каритас

Согласно информации, возможность подать заявку на получение микрогранта для ведения сельского хозяйства и/или животноводства доступна в западном регионе в рамках проекта "Emergency Appeal 2026-2027".

"Поддержите свое хозяйство — получите микрогрант до 40 000 грн! БФ "Каритас Коломыя" в рамках проекта "Emergency Appeal 2026-2027" приглашает внутренне перемещенных лиц, проживающих в Ивано-Франковской области", — сообщают организаторы.

Благотворители рассчитывают, что предоставление финансовой помощи сможет:

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  • восстановить или улучшить собственное хозяйство;
  • выращивать продукты для семьи;
  • сократить расходы на питание.

Кто может подать заявку на гранты

Согласно условиям проекта, воспользоваться возможностью получить гранты могут только внутренне перемещенные лица, которые по состоянию на октябрь 2026 года проживают в Ивано-Франковском регионе. Важным условием является нахождение в сложных жизненных обстоятельствах и наличие уязвимости. Помощь получат:

  1. Одинокие родители/опекуны детей до 18 лет;
  2. Беременные женщины и кормящие матери, имеющие ребенка в возрасте до трех лет;
  3. Люди с серьезными или хроническими заболеваниями;
  4. Граждане с инвалидностью;
  5. Одинокие пожилые люди;
  6. Многодетные семьи;
  7. Люди без постоянного дохода;
  8. Граждане, пострадавшие от насилия;
  9. Люди, лишившиеся жилья в результате боевых действий;
  10. Граждане без постоянного места жительства;
  11. Лица из числа детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;
  12. Семьи пропавших без вести;
  13. Отдельные лица, нуждающиеся в соцуслугах, но не получающие их по разным причинам.

Как подать заявку на помощь и другие нюансы

В фонде отметили, что при наличии хозяйства или желании его восстановить, а также при соответствии критериям программы, можно смело воспользоваться возможностью получить финансовую поддержку.

Для этого гражданам необходимо заполнить специальную форму и подать заявку.

В то же время уточнили, что соответствие категориям уязвимости не может гарантировать автоматического права на получение помощи, ведь все заявки будут тщательно рассматриваться в соответствии с критериями программы.

Подробности о действии программы можно уточнить:

  • по телефону: 067 153 77 58;
  • по адресу: г. Коломыя, ул. Гетманская, 36.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Николаевской громаде доступна электронная регистрация на финансовую помощь от УВКБ ООН. Выплаты получат уязвимые категории людей, переехавшие из опасных регионов. Размеры выплат будут зависеть от ситуации, в которую попали граждане. В частности, 10 800 грн получат пожилые люди от 60 лет и безработные пожилые граждане.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре в ряде областей гражданам доступна денежная помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Средства получат уязвимые группы населения. В частности, они предусмотрены для семей, состоящих из пенсионеров. В рамках инициативы будут предоставлены гранты в размере до 17 400 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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