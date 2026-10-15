Виплати від Естонії: де пенсіонерам та людям з інвалідністю нададуть 17 400 грн

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у кількох регіонах України Естонська рада у справах біженців (ERC Ukraine) надає грошову допомогу для вразливих категорій населення, зокрема пенсіонерам та людям з інвалідністю. У рамках ініціативи можна буде отримати гранти на розвиток різних видів сільського господарства до 17 400 грн.

Про те, для кого доступна реєстрація, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто і де може подати заявку на програму від Естонії

За інформацією організації, йдеться про допомогу господарствам, які постраждали через війну, на самостійне виробництво продуктів харчування для стабілізації продовольчої безпеки.

Запрошують до участі тих, хто проживає на території 25 кілометрів і далі від лінії бойових дій:

Запорізький район Запорізької області; Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський район Харківської області; Криворізький, Нікопольський та Сінельниківський район Дніпропетровської області.

Підтримку нададуть найбільш вразливим домогосподарствам:

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родинам, що складаються з осіб похилого віку (60+), включно з самотніми;

домогосподарствам, де всі безробітні;

домогосподарствам з людьми з інвалідністю 1- 2 групи, тяжкими хворобами та тими, хто потребує дорогого лікування та догляду;

родинам з ветеранами війни, які завершили службу;

молодим домогосподарствам (віком до 24 років включно);

багатодітним родинам, де є від трьох дітей до 18-ти років;

домогосподарствам з вагітними жінками та дітьми до двох років;

родинам з непонолітніми дітьми, очолюваним лише одним дорослим.

Розміри грошової допомоги за різними видами діяльності

У рамках програми на кілька різновидів господарської діяльності можна буде отримати різні гранти. Зокрема, передбачені такі суми:

16 600 грн — на вирощування продуктів рослинного походження у відкритому ґрунті/в теплиці;

12 780 грн — на виробництво яєчної та м’ясної продукції (розведення птиці, свиней, кролів, нутрій);

17 381 грн — наиробництво молочної продукції (розведення корів, кіз, овець).

Організатори зауважили, що відповідний вид підтримки можна отримати раз за пів року.

"Якщо домогосподарство вже отримувало аналогічну допомогу від Естонської ради у справах біженців або іншої організації, з моменту її отримання має минути щонайменше 6 місяців", — йдеться у поясненні.

Як подати заявку та необхідні документи

Для попередньої реєстрації у програмі Естонської ради у справах біженців громадяни мають завповнити спеціальну анкету.

Внутрішньо переміщені особи або місцеві мешканці з низьким доходом, які постраждали вчерез війну повинні надати один із таких документів:

довідку ВПО (переміщені понад шість місяців тому);

меддовідку про поранення/отримання психологічних травм внаслідок бойових дій;

підтвердження втрати члена родини через бойові дії;

довідку про інвалідність внаслідок війни;

акт про пошкоджене чи зруйноване майно;

підтвердження факту проживання в населеному пункті з "Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії".

Кошти нададуть разовим платежем. Грант можна буде використати виключно на покриття витрат на придбання товарів, необхідних за одним обраним напрямком.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Карітас України у місті Тернопіль надає фінансову допомогу на оренду житла на тривалий період. Отримати кошти можуть вразливі категорії громадян з числа ВПО. Середньомісячний дохід не повинен перевищувати 8 400 грн на кожного.

Ще Новини.LIVE писали, що у 12 регіонах громадяни отримають гранти за програмою за фінпідтримки Британії. Передбачається надання фіндопомоги підприємцям, бізнес яких постраждав під час війни в країні. Максимально можна буде отрима 5 000 доларів.