Доплати до пенсії для УБД у 2025 році — на що можуть розраховувати ветерани

В Україні є громадяни з правом на надбавки та доплати, які їм нараховують з державного бюджету. Так держава, зокрема, підтримує учасників бойових дій (УБД), які вийшли на пенсію.

Про доплати та надбавки йдеться у 22 пункті 12 статті закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Хто отримує надбавки у 2025 році

Восени цього року УБД продовжують щомісяця нараховувати надбавку до пенсії. Її розмір — 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз цей мінімум дорівнює 2 361 гривня, тож щомісячна доплата становитиме 590,25 гривні.

Крім всього, УБД можуть розраховувати на:

допомогу на прожиття в сумі 40 гривень за Законом України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни";

допомога до пенсії, якщо сума пенсійних виплат (включаючи надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільову грошову допомогу, індексацію та інші доплати, за винятком пенсій за особливі заслуги перед Україною), є меншою за суму у 4 958 гривень.

Також Кабмін України у постанові "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" закріпив умову, що пенсія учасника бойових дій не може бути меншою за 5 528 гривень (враховують усі надбавки).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що учасникам бойових дій дозволяють достроково йти на пенсію. Так, чоловіки можуть це робити у віці 55 років, якщо мають 25 років стажу. Натомість жінки можуть виходити на заслужений відпочинок з настанням 50 років, якщо стаж становить 20 років і більше.

Важливо знати, що стаж для УБД зараховують у співвідношенні 1 до 3, за службу у зоні бойових дій. Тобто один місяць служби йде за три.

Важливо знати, що стаж для УБД зараховують у співвідношенні 1 до 3, за службу у зоні бойових дій. Тобто один місяць служби йде за три.