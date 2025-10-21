Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси УБД і пенсія — які доплати нараховують ветеранам

УБД і пенсія — які доплати нараховують ветеранам

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 19:53
Оновлено: 20:33
Доплати до пенсії для УБД у 2025 році — на що можуть розраховувати ветерани
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні є громадяни з правом на надбавки та доплати, які їм нараховують з державного бюджету.  Так держава, зокрема, підтримує учасників бойових дій (УБД), які вийшли на пенсію. 

Про доплати та надбавки йдеться у 22 пункті 12 статті закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Реклама
Читайте також:

Хто отримує надбавки у 2025 році 

Восени цього року УБД продовжують щомісяця нараховувати надбавку до пенсії. Її розмір — 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз цей мінімум дорівнює 2 361 гривня, тож щомісячна доплата становитиме 590,25 гривні.

Крім всього, УБД можуть розраховувати на:

Також Кабмін України у постанові "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" закріпив умову, що пенсія учасника бойових дій не може бути меншою за 5 528 гривень (враховують усі надбавки). 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що учасникам бойових дій дозволяють достроково йти на пенсію. Так, чоловіки можуть це робити у віці 55 років, якщо мають 25 років стажу. Натомість жінки можуть виходити на заслужений відпочинок з настанням 50 років, якщо стаж становить  20 років і більше. 

Важливо знати, що стаж для УБД зараховують у співвідношенні 1 до 3, за службу у зоні бойових дій. Тобто один місяць служби йде за три.

Раніше ми розповідали, в кого з українців мінімальна пенсія може становити понад 7 тис. гривень. Йдеться про людей, які працювали на шкідливих роботах. Ще ми писали, що в Україні існують спеціальні доплати та надбавки до пенсій. Відомо, хто може отримувати від 500 до 24 тис. гривень

пенсії ветерани військові УБД доплати
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації