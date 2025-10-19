Пенсія для УБД — хто може піти достроково у жовтні 2025 року

Дострокова пенсія для УБД — які умови у жовтні
Військові зі статусом учасник бойових дій (УБД) можуть отримати пенсійне посвідчення достроково. Однак скористатися цим правом можуть не усі ветерани.
Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Хто такі УБД
Згідно із законодавством, учасники бойових дій — це люди, які виконували бойові завдання із захисту України у складі різних підрозділів і родів Збройних сил, повідомляє Пенсійний фонд України.
На яких умовах УБД йдуть на пенсію достроково
Частина УБД може йти на пенсію достроково, якщо вистачає стажу. Наприклад, 55-річним чоловікам УБД, щоб вийти на пенсію достроково, потрібно мати 25 років стажу. Для жінок умови більш лояльні: достроковий вихід на пенсію можливий у 50 років за наявності 20 років стажу і більше.
При цьому стаж для УБД зараховують у співвідношенні 1 до 3, якщо вони служать у зоні бойових дій. Тобто один місяць служби йде за три.
Як оформити пенсію достроково
Щоб достроково оформити пенсію, УБД мають надати оригінали:
- паспорта та ідентифікаційного коду;
- трудової книжки/документів про проходження служби;
- довідку про зарплату за грудень 2016 року (якщо в Реєстрі застрахованих осіб відсутня така інформація);
- посвідчення УБД;
- довідку про безпосередню участь у бойових діях;
- фото (для пенсійного посвідчення).
Пенсію для УБД рахують індивідуально, враховуючи роки стажу та розміри внесків, які сплачувалися із зарплати. Також ветеранам належать доплати до пенсії:
- 25 % прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність;
- 40 гривень цільової грошової допомоги на проживання;
- щомісячна державна адресна допомога, якщо повний розмір пенсії менший, ніж 4 958 гривень.
Мінімальну пенсію УБД платитимуть у розмірі 4 958 гривень.
