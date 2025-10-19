Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Дострокова пенсія для УБД — які умови у жовтні

Дострокова пенсія для УБД — які умови у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 13:35
Оновлено: 11:34
Пенсія для УБД — хто може піти достроково у жовтні 2025 року
Військовослужбовець. Фото: УНІАН

Військові зі статусом учасник бойових дій (УБД) можуть отримати пенсійне посвідчення достроково. Однак скористатися цим правом можуть не усі ветерани.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Хто такі УБД

Згідно із законодавством, учасники бойових дій — це люди, які виконували бойові завдання із захисту України у складі різних підрозділів і родів Збройних сил, повідомляє Пенсійний фонд України.

На яких умовах УБД йдуть на пенсію достроково

Частина УБД може йти на пенсію достроково, якщо вистачає стажу.  Наприклад, 55-річним чоловікам УБД, щоб вийти на пенсію достроково, потрібно мати 25 років стажу. Для жінок умови більш лояльні: достроковий вихід на пенсію можливий у 50 років за наявності 20 років стажу і більше. 

При цьому стаж для УБД зараховують у співвідношенні 1 до 3, якщо вони служать у зоні бойових дій. Тобто один місяць служби йде за три. 

Як оформити пенсію достроково

Щоб достроково оформити пенсію, УБД мають надати оригінали:

  • паспорта та ідентифікаційного коду;
  • трудової книжки/документів про проходження служби;
  • довідку про зарплату за грудень 2016 року (якщо в Реєстрі застрахованих осіб відсутня така інформація);
  • посвідчення УБД;
  • довідку про безпосередню участь у бойових діях;
  • фото (для пенсійного посвідчення).

Пенсію для УБД рахують індивідуально, враховуючи роки стажу та розміри внесків, які сплачувалися із зарплати. Також ветеранам належать доплати до пенсії:

  • 25 % прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність;
  • 40 гривень цільової грошової допомоги на проживання;
  • щомісячна державна адресна допомога, якщо повний розмір пенсії менший, ніж 4 958 гривень.

Мінімальну пенсію УБД платитимуть у розмірі 4 958 гривень.

Раніше ми пояснювали, хто з УБД має право на додаткову фінансову підтримку у 2025 році. Дізнавайтесь також, які пільги гарантовані військовим.

виплати гроші війна в Україні УБД пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації