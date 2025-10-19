Пенсія для УБД — хто може піти достроково у жовтні 2025 року

Військовослужбовець. Фото: УНІАН

Військові зі статусом учасник бойових дій (УБД) можуть отримати пенсійне посвідчення достроково. Однак скористатися цим правом можуть не усі ветерани.

Хто такі УБД

Згідно із законодавством, учасники бойових дій — це люди, які виконували бойові завдання із захисту України у складі різних підрозділів і родів Збройних сил, повідомляє Пенсійний фонд України.

На яких умовах УБД йдуть на пенсію достроково

Частина УБД може йти на пенсію достроково, якщо вистачає стажу. Наприклад, 55-річним чоловікам УБД, щоб вийти на пенсію достроково, потрібно мати 25 років стажу. Для жінок умови більш лояльні: достроковий вихід на пенсію можливий у 50 років за наявності 20 років стажу і більше.

При цьому стаж для УБД зараховують у співвідношенні 1 до 3, якщо вони служать у зоні бойових дій. Тобто один місяць служби йде за три.

Як оформити пенсію достроково

Щоб достроково оформити пенсію, УБД мають надати оригінали:

паспорта та ідентифікаційного коду;

трудової книжки/документів про проходження служби;

довідку про зарплату за грудень 2016 року (якщо в Реєстрі застрахованих осіб відсутня така інформація);

посвідчення УБД;

довідку про безпосередню участь у бойових діях;

фото (для пенсійного посвідчення).

Пенсію для УБД рахують індивідуально, враховуючи роки стажу та розміри внесків, які сплачувалися із зарплати. Також ветеранам належать доплати до пенсії:

25 % прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність;

40 гривень цільової грошової допомоги на проживання;

щомісячна державна адресна допомога, якщо повний розмір пенсії менший, ніж 4 958 гривень.

Мінімальну пенсію УБД платитимуть у розмірі 4 958 гривень.

