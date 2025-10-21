Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы УБД и пенсия — какие доплаты насчитывают ветеранам

УБД и пенсия — какие доплаты насчитывают ветеранам

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 19:53
обновлено: 09:59
Доплаты к пенсии для УБД в 2025 году — на что могут рассчитывать ветераны
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине есть граждане с правом на надбавки и доплаты, которые им начисляют из государственного бюджета. Так государство, в частности, поддерживает участников боевых действий (УБД), которые вышли на пенсию.

О доплатах и надбавках говорится в 22 пункте 12 статьи закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Реклама
Читайте также:

Кто получает надбавки в 2025 году

Осенью этого года УБД продолжают ежемесячно начислять надбавку к пенсии. Ее размер — 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот минимум равен 2 361 гривен, поэтому ежемесячная доплата составляет 590,25 гривен.

Кроме всего, УБД могут рассчитывать на:

Также Кабмин Украины в постановлении "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии людям с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий" закрепил условие, что пенсия участника боевых действий не может быть меньше 5 528 гривен (учитывая все надбавки).

Что еще следует знать

Напомним, что участникам боевых действий позволяют досрочно уходить на пенсию. Так, мужчины могут это делать в возрасте 55 лет, если имеют 25 лет стажа. А женщины могут выходить на заслуженный отдых с наступлением 50 лет, если стаж составляет 20 лет и более.

Важно знать, что стаж для УБД засчитывают в соотношении 1 к 3, за службу в зоне боевых действий. То есть один месяц службы идет за три.

Ранее мы рассказывали, у кого из украинцев минимальная пенсия может составлять более 7 тыс. гривен. Речь идет о людях, которые работали на вредных работах. Еще мы писали, что в Украине существуют специальные доплаты и надбавки к пенсиям. Известно, кто может получать от 500 до 24 тыс. гривен.

пенсии ветераны военные УБД доплаты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации