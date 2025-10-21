Доплаты к пенсии для УБД в 2025 году — на что могут рассчитывать ветераны

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине есть граждане с правом на надбавки и доплаты, которые им начисляют из государственного бюджета. Так государство, в частности, поддерживает участников боевых действий (УБД), которые вышли на пенсию.

О доплатах и надбавках говорится в 22 пункте 12 статьи закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Реклама

Читайте также:

Кто получает надбавки в 2025 году

Осенью этого года УБД продолжают ежемесячно начислять надбавку к пенсии. Ее размер — 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот минимум равен 2 361 гривен, поэтому ежемесячная доплата составляет 590,25 гривен.

Кроме всего, УБД могут рассчитывать на:

пособие на жизнь в сумме 40 гривен по Закону Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны";

помощь к пенсии, если сумма пенсионных выплат (включая надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевую денежную помощь, индексацию и другие доплаты, за исключением пенсий за особые заслуги перед Украиной), меньше суммы в 4 958 гривен.

Также Кабмин Украины в постановлении "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии людям с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий" закрепил условие, что пенсия участника боевых действий не может быть меньше 5 528 гривен (учитывая все надбавки).

Что еще следует знать

Напомним, что участникам боевых действий позволяют досрочно уходить на пенсию. Так, мужчины могут это делать в возрасте 55 лет, если имеют 25 лет стажа. А женщины могут выходить на заслуженный отдых с наступлением 50 лет, если стаж составляет 20 лет и более.

Важно знать, что стаж для УБД засчитывают в соотношении 1 к 3, за службу в зоне боевых действий. То есть один месяц службы идет за три.

Ранее мы рассказывали, у кого из украинцев минимальная пенсия может составлять более 7 тыс. гривен. Речь идет о людях, которые работали на вредных работах. Еще мы писали, что в Украине существуют специальные доплаты и надбавки к пенсиям. Известно, кто может получать от 500 до 24 тыс. гривен.