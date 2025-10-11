Пенсії та доплати в Україні — кому передбачені надбавки до 24 тис. грн

Жінка та чоловік похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні існує цілий список категорій пенсіонерів, які мають право на нарахування спеціальних доплат та надбавок. Відомо, хто саме може оформити додаткові виплати, кого позбавили надбавок та які необхідні документи у разі наявності права на одну зі спецдоплат.

Про це розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, пише профільне видання "На пенсії".

Хто може претендувати на спецдоплати до пенсій та розміри

Як зазначає експерт, відповідно до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", низка громадян має право на державні звання, ордени, медалі, нагороди, грошові доплати до пенсії від 500 до 24 000 грн.

Серед основних категорій, які мають право на спеціальні доплати, громадяни, відзначені державою за певні заслуги. Додаткова підтримка передбачена для:

Героїв України. Осіб зі званням "народний""почесний", одержаним після 1991 року. Видатних спортсменів (переможців Олімпійських і Паралімпійських ігор). Космонавтів. Матерів, які мають від п'яти дітей (батьків у разі смерті матері).

Надбавки до пенсій прив'язані до прожиткового мінімуму і становлять 23-40% (від 543 до 944 грн у 2025 році).

Громадяни, нагороджені орденами чи медалями, отриманими в СРСР, втратили право на нове оформлення доплат. За словами експерта, якщо виплата не була оформлена раніше — право втрачається повністю.

Зокрема, до списку отримувачів доплат внесли борців за незалежність України у 20 столітті — репресованих та реабілітованих. Їм нараховують фіксовану доплату щомісяця, що значно перевищує інші надбавки.

"Розмір пенсії за особливі заслуги борців за незалежність України у XX столітті, починаючи з 2024 року, щороку з 1 березня підвищується на коефіцієнт збільшення, який визначається за рішенням Кабінету Міністрів України і, починаючи з 1 березня 2025 року, становить 5 055,77 грн (4 200*1,0796*1,115)", — пояснив експерт.

Зокрема, позбавили права на надбавки народних депутатів та депутатів місцевих рад чотирьох скликань. Такі категорії не мають права на доплати, адже вважаються соціально захищеними.

При цьому варто розрізняти пенсії за особливі заслуги перед Україною та доплати за особливі заслуги перед Батьківщиною, призначені для ветеранів війни (передбачені 70% прожиткового мінімуму, цьогоріч це — 1 652 грн).

Також в країні з 2014 року діють норми закону — про особливі заслуги перед Батьківщиною щодо підтримки сучасних ветеранів війни.

Доплати передбачені для:

героїв України (орден "Золота Зірка");

тим, хто має ордени Богдана Хмельницького, За мужність, Княгині Ольги.

Для таких громадян надають надбавки у розмірі від однієї до трьох мінімальних заробітних плат (до 24 000 грн). Їх призначають, навіть якщо людина ще не отримує пенсію.

Які документи вимагають для оформлення доплати

Для того, щоб оформити доплати до пенсій, необхідно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою у разі наявності однієї із вищеперелічених заслуг. Потрібно буде надати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

посвідчення про нагороду/звання.

Експерт наголошує, що доплати до пенсії за державні звання, ордени, медалі, нагороди від 500 до 24 000 грн надаються окремо. Вони не замінюють основну пенсію.

