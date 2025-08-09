Відео
Головна Фінанси У застосунку Приват24 сталися важливі зміни — деталі

У застосунку Приват24 сталися важливі зміни — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 07:01
Приват24 удосконалили — що змінилося в основних сервісах
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" розповіли про вдосконалення сервісів мобільного застосунку. Зокрема, клієнти можуть завдяки покращенню електронних послуг отримувати виписки "в один дотик", а також стали більш доступні інші можливості.

Про це повідомила пресслужба банку.

Які сталися покращення у Приват24 

За інформацією пресслужби, ПриватБанк продовжує вносити зміни в роботу мобільного банку Приват24 для посилення інклюзивності та зручності. А саме:

  • Реквізити/баланс базуються на головному екрані

Завдяки таким змінам клієнтам доступний номер карти, рахунок IBAN та баланс у зрозумілій формі, щоб було зручно відрізняти власні кошти від кредитних.

  • Налаштування та виписки доступні в "один клік"

Також громадянам полегшили керування картами, адже налаштування стали доступні в один дотик. Оновили історію транзакцій для більш оперативного пошуку платежів та формування виписок.

  • Всі важливі послуги "під рукою"

Окрім того, пропозиції банку, такі як кредити, програма лояльності "Привіт" та накопичення у "Конвертах" тепер швидкодоступні, адже їх розмістили внизу екрана.

Інші новації в питанні інклюзивності 

За даними фінустанови, тепер в оновленому застосунку є кілька важливих інклюзивних змін, покликаних зробити послуги банку більш доступними для всіх громадян. Йдеться про: 

  • наявність підтримки VoiceOver/TalkBack, що передбачає озвучування тексту, кнопки та посилання для осіб з порушеннями зору;
  • можливість контрастного режиму та масштабування шрифтів, що передбачений для людей з порушеннями органів зору;
  • змогу підсвітити поля для введення текстової інформації у разі наведення курсора. Це допоможе уникати помилок та більш оперативно орієнтуватися.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, фахівці банку не зупиняються в питанні розвитку інновацій та електронних сервісів, які опираються на побажання клієнтів.

"Для нас є вкрай важливою доступність послуг, фокус на кращий клієнтський досвід, і ІТ-команда банку продовжує аналізувати відгуки та побажання клієнтів, щоб зробити мобільний банк Приват24 ще зручнішим", — додав Мусієнко.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку оновили тарифи на деякі перекази через Приват24. Клієнти банку платитимуть комісію в 1% замість попередніх 1,5%.

Також ми розповідали, що у ПриватБанку до кінця року можна безкоштовно замовляти послугу з доставки карт. Після чого запровадять фіксовану плату всередині країни та диференційовану — за кордон. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
