Приват24 удосконалили — що змінилося в основних сервісах

У застосунку Приват24 сталися важливі зміни — деталі
У державному "ПриватБанку" розповіли про вдосконалення сервісів мобільного застосунку. Зокрема, клієнти можуть завдяки покращенню електронних послуг отримувати виписки "в один дотик", а також стали більш доступні інші можливості.
Про це повідомила пресслужба банку.
Які сталися покращення у Приват24
За інформацією пресслужби, ПриватБанк продовжує вносити зміни в роботу мобільного банку Приват24 для посилення інклюзивності та зручності. А саме:
- Реквізити/баланс базуються на головному екрані
Завдяки таким змінам клієнтам доступний номер карти, рахунок IBAN та баланс у зрозумілій формі, щоб було зручно відрізняти власні кошти від кредитних.
- Налаштування та виписки доступні в "один клік"
Також громадянам полегшили керування картами, адже налаштування стали доступні в один дотик. Оновили історію транзакцій для більш оперативного пошуку платежів та формування виписок.
- Всі важливі послуги "під рукою"
Окрім того, пропозиції банку, такі як кредити, програма лояльності "Привіт" та накопичення у "Конвертах" тепер швидкодоступні, адже їх розмістили внизу екрана.
Інші новації в питанні інклюзивності
За даними фінустанови, тепер в оновленому застосунку є кілька важливих інклюзивних змін, покликаних зробити послуги банку більш доступними для всіх громадян. Йдеться про:
- наявність підтримки VoiceOver/TalkBack, що передбачає озвучування тексту, кнопки та посилання для осіб з порушеннями зору;
- можливість контрастного режиму та масштабування шрифтів, що передбачений для людей з порушеннями органів зору;
- змогу підсвітити поля для введення текстової інформації у разі наведення курсора. Це допоможе уникати помилок та більш оперативно орієнтуватися.
За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, фахівці банку не зупиняються в питанні розвитку інновацій та електронних сервісів, які опираються на побажання клієнтів.
"Для нас є вкрай важливою доступність послуг, фокус на кращий клієнтський досвід, і ІТ-команда банку продовжує аналізувати відгуки та побажання клієнтів, щоб зробити мобільний банк Приват24 ще зручнішим", — додав Мусієнко.
Раніше ми писали, що у ПриватБанку оновили тарифи на деякі перекази через Приват24. Клієнти банку платитимуть комісію в 1% замість попередніх 1,5%.
Також ми розповідали, що у ПриватБанку до кінця року можна безкоштовно замовляти послугу з доставки карт. Після чого запровадять фіксовану плату всередині країни та диференційовану — за кордон.
