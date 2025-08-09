Видео
Главная Финансы В Приват24 произошли важные изменения — детали

В Приват24 произошли важные изменения — детали

Дата публикации 9 августа 2025 07:01
Приват24 усовершенствовали — что изменилось в основных сервисах
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" рассказали о совершенствовании сервисов мобильного приложения. В частности, клиенты могут благодаря улучшению электронных услуг получать выписки "в одно касание", а также стали более доступны другие возможности.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Какие произошли улучшения в Приват24

По информации пресс-службы, ПриватБанк продолжает вносить изменения в работу мобильного банка Приват24 для усиления инклюзивности и удобства. А именно:

  • Реквизиты/баланс базируются на главном экране

Благодаря таким изменениям клиентам доступен номер карты, счет IBAN и баланс в понятной форме, чтобы было удобно отличать собственные средства от кредитных.

  • Настройки и выписки доступны в "один клик"

Также гражданам облегчили управление картами, ведь настройки стали доступны в одно касание. Обновили историю транзакций для более оперативного поиска платежей и формирования выписок.

  • Все важные услуги "под рукой"

Кроме того, предложения банка, такие как кредиты, программа лояльности "Привет" и накопления в "Конвертах" теперь быстродоступны, ведь их разместили внизу экрана.

Другие новации в вопросе инклюзивности

По данным финучреждения, теперь в обновленном приложении есть несколько важных инклюзивных изменений, призванных сделать услуги банка более доступными для всех граждан. Речь идет о:

  • наличии поддержки VoiceOver/TalkBack, что предусматривает озвучивание текста, кнопки и ссылки для лиц с нарушениями зрения;
  • возможность контрастного режима и масштабирования шрифтов, предусмотренный для людей с нарушениями органов зрения;
  • возможность подсветить поля для ввода текстовой информации при наведении курсора. Это поможет избегать ошибок и более оперативно ориентироваться.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, специалисты банка не останавливаются в вопросе развития инноваций и электронных сервисов, которые опираются на пожелания клиентов.

"Для нас крайне важна доступность услуг, фокус на лучший клиентский опыт, и ІТ-команда банка продолжает анализировать отзывы и пожелания клиентов, чтобы сделать мобильный банк Приват24 еще удобнее", — добавил Мусиенко.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке обновили тарифы на некоторые переводы через Приват24. Клиенты банка будут платить комиссию в 1% вместо предыдущих 1,5%.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке до конца года можно бесплатно заказывать услугу по доставке карт. После чего введут фиксированную плату внутри страны и дифференцированную — за границу.

