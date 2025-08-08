Перекази в ПриватБанку — як змінились тарифи у 2025 році

Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" змінили тарифи на перекази з закордонних на приватбанківські карти через мобільний застосунок та вебверсію Приват24. Клієнти банку платитимуть за відповідну послугу дешевше.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

Нові тарифи на міжнародні P2P-перекази у ПриватБанку

За інформацією пресцентру фінустанови, у ПриватБанку зробили перекази більш доступними та вигідними для клієнтів. Віднині діє єдиний знижений тариф на міжнародні P2P-перекази з картки на картку через Приват24. Його розмір становить 1% у будь-якому напрямку.

"Тепер, коли ви переказуєте кошти з картки закордонного банку на будь-яку картку ПриватБанку через Приват24, тариф становить лише 1% замість попередніх 1,5%", — йдеться у повідомленні.

У банку нагадали, що до кінця року клієнти банку можуть здійснювати перекази з карт ПриватБанку на міжнародні за зниженим тарифом. Якщо раніше комісія дорівнювала 2% (щонайменше 50 грн), то нині стягують удвічі менше — 1% (щонайменше 50 грн).

Таким чином, на міжнародні перекази з картки на картку через Приват24 діятиме єдиний тариф в 1% як з карт закордонних фінустанов на карти ПриватБанку, так і з приватбанківських карт на міжнародні карти.

Тарифи в банку. Джерело: ПриватБанк

Як здійснити переказ із картки на картку у Приват24

Для клієнтів ПриватБанку є два способи здійснення переказів з картки на картку з будь-якої точки світу:

через мобільний застосунок Приват24;

через вебверсію Приват24.

Далі необхідно зробити кілька кроків:

вибрати меню "Переказати кошти";

заповнити всі поля та натиснути "Продовжити";

підтвердити переказ кнопкою "Оплатити".

Після цього кошти автоматично мають надійти на рахунок одержувача.

