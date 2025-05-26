Робота Ощадбанка у 2025 році — які фінансові послуги потрапляють під обмеження

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний Ощадбанк не змінює правила роботи навіть заради військових під час повномасштабної війни. Через це у клієнтів банку виникають різноманітні проблеми з отриманням фінансових послуг.

Так, один з українців, який зараз служить у ЗСУ, поскаржився на сторінці банку у соціальній мережі Facebook на неякісний сервіс Ощаду.

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Що сталося

Як пояснив чоловік, у нього немає можливості отримати виписки з рахунку онлайн, оскільки банк вимагає, аби клієнт для цього їхав у Суми, адже саме у цьому місті він оформлював свою банківську картку.

"Зняти гроші без картки в центральному відділенні Харкова — це теж треба пройти квест, адже в касі відсутня безконтактна підтримка. І це у 2025 році покращення", — йдеться у дописі громадянина.

Що відповіли в Ощадбанку

На допис клієнта відреагував представник головного офісу банку. Так, він зауважив, що виписку по своєму рахунку в Ощадбанку українцям видають у відділенні банку в межах області де відкривався цей рахунок. Також документ можна оформити через сервіс Ощад 24.

"Щодо зняття готівки, можливо саме у відділенні в яке ви зверталися, не налаштований термінал для безконтактної оплати, але ви також можете зателефонувати до контакт-центру банку 0800210800, та консультант допоможе підібрати найближчий банкомат з nfc модулем", — пояснили в Ощадбанку.

Нагадаємо, нещодавно клієнти Ощадбанку скаржилися, що їм затримують соцвиплати, тоді як інші банки нараховують гроші вчасно. Відомо, з чим це пов'язано.

Також Ощадбанк встановить нові ліміти на карткові перекази. Зміни відбудуться з 1 червня.