Перекази в Ощадбанку — які діють ліміти у травні 2025 року

Грошові перекази в Ощадбанку — які є обмеження
На грошові перекази у держфінустанові "Ощадбанк" встановлені певні ліміти, які навесні 2025 року дещо підкоригували. Зокрема, існують обмеження на суму без смс-підтвердження та ліміт у нічний час доби.
Про це розповіли представники банку у Facebook.
Ліміти на перекази в Ощадбанку у травні 2025 року
Як зазначається, у банку діють різні види лімітів на грошові перекази. Їх запровадили для убезпечення клієнтів від шахраїв. Серед них:
- банківські нічні ліміти;
- ліміти на перекази коштів з смс-підтвердженням;
- особисті ліміти.
Щодо "нічного" ліміту, то в такий час доби діє обмеження для всіх банківських карток. Згідно з ним, забороняється оперувати сумою, що перевищує 10 тис. грн за один переказ. Саме такий ліміт встановлено через високу активність шахраїв у цей проміжок часу.
Щодо денного ліміту на переказ коштів, то банк переглянув розмір ліміту. Раніше був ліміт у 2 тис. грн, коли зріс рівень шахрайства — знизили до 100 грн, однак після низки скарг споживачів тепер на переказ коштів більше 1000 грн банк надсилає пароль у вигляді звичайного смс-повідомлення.
Такі обмеження встановлені на основі постанови Національного банку №58 від 3.03.2023 року "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".
Як зробити переказ коштів в Ощад 24/7
Для переказу між картками банку потрібно зробити такі кроки:
- обрати "Перекази" у головному меню;
- перейти в "Перекази між картками";
- відзначити бажаний тип переказу;
- обрати картку, з якої треба зробити переказ;
- ввести номер картки отримувача або відсканувати;
- встановити пташку із погодженням щодо комісії;
- натиснути пункт "Продовжити";
- завершити операцію за допомогою паролю із смс/Face ID/Touch ID.
Для переказу грошей на картку іншого банку є певні відмінності:
- в Ощад 24 треба обрати "Перекази";
- натиснути "На картку іншого банку";
- обрати картку, з якої треба зробити переказ;
- ввести номер картки отримувача, вказати суму переказу;
- встановити пташку із погодженням щодо комісії;
- натиснути кнопку "Продовжити";
- завершити операцію за допомогою коду смс/Face ID/Touch ID.
Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, за яку картку не стягують комісію, навіть якщо вона не використовується. А саме — нема списання 100 грн за обслуговування.
Також повідомлялося про послугу з смс-інформування в Ощадбанку та появу боргів. У банку дали поради, як відмовитись від даної послуги.
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