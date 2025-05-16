Перекази в Ощадбанку — які діють ліміти у травні 2025 року

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На грошові перекази у держфінустанові "Ощадбанк" встановлені певні ліміти, які навесні 2025 року дещо підкоригували. Зокрема, існують обмеження на суму без смс-підтвердження та ліміт у нічний час доби.

Про це розповіли представники банку у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Ліміти на перекази в Ощадбанку у травні 2025 року

Як зазначається, у банку діють різні види лімітів на грошові перекази. Їх запровадили для убезпечення клієнтів від шахраїв. Серед них:

банківські нічні ліміти;

ліміти на перекази коштів з смс-підтвердженням;

особисті ліміти.

Щодо "нічного" ліміту, то в такий час доби діє обмеження для всіх банківських карток. Згідно з ним, забороняється оперувати сумою, що перевищує 10 тис. грн за один переказ. Саме такий ліміт встановлено через високу активність шахраїв у цей проміжок часу.

Щодо денного ліміту на переказ коштів, то банк переглянув розмір ліміту. Раніше був ліміт у 2 тис. грн, коли зріс рівень шахрайства — знизили до 100 грн, однак після низки скарг споживачів тепер на переказ коштів більше 1000 грн банк надсилає пароль у вигляді звичайного смс-повідомлення.

Такі обмеження встановлені на основі постанови Національного банку №58 від 3.03.2023 року "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Як зробити переказ коштів в Ощад 24/7

Для переказу між картками банку потрібно зробити такі кроки:

обрати "‎Перекази"‎ у головному меню;

перейти в "‎Перекази‎‎ між картками"‎;

відзначити бажаний тип переказу;

обрати картку, з якої треба зробити переказ;

ввести номер картки отримувача або відсканувати;

встановити пташку із погодженням щодо комісії;

натиснути пункт "‎Продовжити"‎;

завершити операцію за допомогою паролю із смс/Face ID/Touch ID.

Для переказу грошей на картку іншого банку є певні відмінності:

в Ощад 24 треба обрати "‎Перекази"‎;

натиснути "‎На картку іншого банку"‎;

обрати картку, з якої треба зробити переказ;

ввести номер картки отримувача, вказати суму переказу;

встановити пташку із погодженням щодо комісії;

натиснути кнопку "‎Продовжити"‎;

завершити операцію за допомогою коду смс/Face ID/Touch ID.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, за яку картку не стягують комісію, навіть якщо вона не використовується. А саме — нема списання 100 грн за обслуговування.

Також повідомлялося про послугу з смс-інформування в Ощадбанку та появу боргів. У банку дали поради, як відмовитись від даної послуги.