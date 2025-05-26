Работа Ощадбанка в 2025 году — какие финансовые услуги попадают под ограничения

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный Ощадбанк не меняет правила работы даже ради военных во время полномасштабной войны. Из-за этого у клиентов банка возникают различные проблемы с получением финансовых услуг.

Так, один из украинцев, который сейчас служит в ВСУ, пожаловался на странице банка в социальной сети Facebook на некачественный сервис Ощада.

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Что произошло

Как объяснил мужчина, у него нет возможности получить выписки со счета онлайн, поскольку банк требует, чтобы клиент для этого ехал в Сумы, ведь именно в этом городе он оформлял свою банковскую карточку.

"Снять деньги без карты в центральном отделении Харькова - это тоже надо пройти квест, ведь в кассе отсутствует бесконтактная поддержка. И это в 2025 году улучшение", — говорится в заметке гражданина.

Что ответили в Ощадбанке

На сообщение клиента отреагировал представитель главного офиса банка. Так, он отметил, что выписку по своему счету в Ощадбанке украинцам выдают в отделении банка в пределах области, где открывался этот счет. Также документ можно оформить через сервис Ощад 24.

"Относительно снятия наличных, возможно именно в отделении в которое вы обращались, не настроен терминал для бесконтактной оплаты, но вы также можете позвонить в контакт-центр банка 0800210800, и консультант поможет подобрать ближайший банкомат с nfc модулем", — пояснили в Ощадбанке.

Напомним, недавно клиенты Ощадбанка жаловались, что им задерживают соцвыплаты, тогда как другие банки начисляют деньги вовремя. Известно, с чем это связано.

Также Ощадбанк установит новые лимиты на карточные переводы. Изменения произойдут с 1 июня.