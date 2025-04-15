Ракетний удар по Сумах 13 квітня — яку допомогу отримають постраждалі українці

Гроші та гаманець в руці людини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Сумах виплатять одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10,8 тис. грн. Реєстрація на отримання грошей вже триває.

Про це повідомила пресслужба міської ради Сум.

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Кому виплатять

Відомо, що надання фінансової підтримки українцям у Сумах ініціювали благодійні організації "Мирне небо Харкова" та JERU. Так, 10,8 тис. грн виплатять сум'янам, чиє житло пошкодили росіяни під час ракетного удару по місту, який стався 13 квітня 2025 року.

Як зареєструватися та отримати допомогу

Реєстрація відбуватиметься на базі укриття школи №4 за адресою: вул. Петропавлівська, 79. Тут працює штаб із ліквідації наслідків атаки.

Щоби зареєструватися, люди мають пред'явити:

паспорт громадянина України та реєстраційний номер платника податків (в оригіналі або в цифровому форматі через додаток "Дія");

документи, що підтверджують право власності на пошкоджене житло;

номер банківського рахунку у форматі IBAN.

"На реєстрацію від однієї квартири може пройти один представник сім'ї. З оригіналами документів може підійти родич, якщо у постраждалого немає змоги", — зауважили у міській раді.

Раніше стало відомо, що вразливі верстви населення у Києві та області можуть розраховувати на фінансову підтримку від благодійного фонду "Конвіктус Україна". Проєкт діятиме до листопада цього року.

Також нагадаємо, що українцям надають гроші в рамках проєкту, який реалізовує благодійний фонд "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН. Йдеться про виплати на оренду житла.