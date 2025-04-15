Ракетный удар по Сумам 13 апреля — какую помощь получат пострадавшие украинцы

Деньги и кошелек в руке человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Сумах выплатят единовременную материальную помощь в размере 10,8 тыс. грн. Регистрация на получение денег уже стартовала.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Сум.

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Кому выплатят

Известно, что предоставление финансовой поддержки украинцам в Сумах инициировали благотворительные организации "Мирное небо Харькова" и JERU. Так, 10,8 тыс. грн выплатят сумчанам, чье жилье повредили россияне во время ракетного удара по городу, который произошел 13 апреля 2025 года.

Как зарегистрироваться и получить помощь

Регистрация будет проходить на базе укрытия школы №4 по адресу: ул. Петропавловская, 79. Здесь работает штаб по ликвидации последствий атаки.

Чтобы зарегистрироваться, люди должны предъявить:

паспорт гражданина Украины и регистрационный номер налогоплательщика (в оригинале или в цифровом формате через приложение "Дія");

документы, подтверждающие право собственности на поврежденное жилье;

номер банковского счета в формате IBAN.

"На регистрацию от одной квартиры может прийти один представитель семьи. С оригиналами документов может подойти родственник, если у пострадавшего нет возможности", — отметили в городском совете.

Ранее стало известно, что уязвимые категории населения в Киеве и области могут рассчитывать на финансовую поддержку от благотворительного фонда "Конвиктус Украина". Проект будет действовать до ноября этого года.

Также напомним, что украинцам предоставляют деньги в рамках проекта, который реализует благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН. Речь идет о выплатах на аренду жилья.