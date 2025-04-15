Ракетный удар по Сумам 13 апреля — какую помощь получат пострадавшие украинцы

В Сумах выплатят до 11 тыс. гривен — кто получит помощь
В Сумах выплатят единовременную материальную помощь в размере 10,8 тыс. грн. Регистрация на получение денег уже стартовала.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета Сум.
Кому выплатят
Известно, что предоставление финансовой поддержки украинцам в Сумах инициировали благотворительные организации "Мирное небо Харькова" и JERU. Так, 10,8 тыс. грн выплатят сумчанам, чье жилье повредили россияне во время ракетного удара по городу, который произошел 13 апреля 2025 года.
Как зарегистрироваться и получить помощь
Регистрация будет проходить на базе укрытия школы №4 по адресу: ул. Петропавловская, 79. Здесь работает штаб по ликвидации последствий атаки.
Чтобы зарегистрироваться, люди должны предъявить:
- паспорт гражданина Украины и регистрационный номер налогоплательщика (в оригинале или в цифровом формате через приложение "Дія");
- документы, подтверждающие право собственности на поврежденное жилье;
- номер банковского счета в формате IBAN.
"На регистрацию от одной квартиры может прийти один представитель семьи. С оригиналами документов может подойти родственник, если у пострадавшего нет возможности", — отметили в городском совете.
Ранее стало известно, что уязвимые категории населения в Киеве и области могут рассчитывать на финансовую поддержку от благотворительного фонда "Конвиктус Украина". Проект будет действовать до ноября этого года.
Также напомним, что украинцам предоставляют деньги в рамках проекта, который реализует благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН. Речь идет о выплатах на аренду жилья.
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