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Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

11 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 11 січня 2025 року
Злиток золота в руці: accuratepmr.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото — один із найпопулярніших металів на Землі. Його блиск завжди притягував людей, а історія переплітається з міфами та легендами та долями цілих народів. У сучасному технологічному світі золото залишається символом стабільності та багатства.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у січні.

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Цікаві факти про золото

Золото використовується як харчова добавка і має код E175. Його додають до деяких десертів та напоїв для додання розкішного вигляду, і воно є абсолютно безпечним для споживання.

Золото використовувалося в медицині протягом тисячоліть. Стародавні римляни робили з нього зубні мости, а сьогодні деякі онкологи використовують сполуки золота для зменшення ракових пухлин.

Золото широко використовується в електроніці завдяки своїй високій провідності та стійкості до корозії. Наприклад, у кожному сучасному смартфоні міститься приблизно 0,034 грама золота.

Золото часто використовується в мистецтві для створення розкішних і довговічних творів. Наприклад, відомі ікони та картини епохи Відродження часто містять золоті листи, які додають їм особливого блиску та значущості.

Золото є одним з найпопулярніших матеріалів для виготовлення ювелірних виробів завдяки своїй красі та довговічності. При цьому чисте золото (24 карати) є занадто м'яким для повсякденного носіння, тому його часто змішують з іншими металами, такими як мідь або срібло, щоб підвищити його міцність.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 599,00 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 588,20 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 563,01 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1 186,48 грн/г рам.
  • 375 проба: 1 336,13  грн/грам.
  • 500 проба: 1 781,51 грн/грам.
  • 583 проба: 2 077,23 грн/грам.
  • 585 проба : 2 084,36 грн/г рам.
  • 750 проба: 2 672,26  грн/грам.
  • 900 проба: 3 206,71  грн/грам. 
  • 916 проба: 3 263,72  грн/грам.
  • 958 проба: 3 413,36 грн/грам.
  • 999 проба: 3 559,45  грн/грам.
  • 999,9 проба: 3 562,65 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 375 проба: 1 366,33 грн/грам.
  • 500 проба: 1 822,00 грн/грам.
  • 583 проба: 2 275.25 грн/грам.
  • 585 проба: 2 281,25 грн/грам.
  • 750 проба: 2 887,50 грн/грам. 
  • 900 проба: 3 500,00 грн/грам.
  • 916 проба: 3 562,00 грн/грам.
  • 958 проба: 3 725,66 грн/грам.
  • 999  проба: 3 882,16 грн/грам.

Що ще  варто знати українцям

Також можна заробляти на кольорових металах. Хоча їхня вартість нижча за золото, вона все одно залишається досить високою, що дозволяє отримувати значний прибуток. Наприклад, ми дізналися ціну 1 кг алюмінію.

Чорні метали також підлягають здачі. Попри те, що ціна за кілограм сталі чи чавуну нижча, ніж у кольорових металів, зібрати велику кількість виробів із чорного металу значно легше.

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06:37 Бомба сповільненої дії — російський мазут знищить усе живе

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