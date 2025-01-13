Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 13 января 2025 года

Работники металлургической промышленности. Фото: cmvt-bg.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь занимает особое место в современном мире. Этот металл обладает уникальными свойствами и стал основой для множества технологий, которые мы используем ежедневно. От смартфонов до электромобилей — медь всегда присутствует в нашей жизни в различных приборах и изделиях.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 13 января.

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Интересные факты о меди

Медь необходима для всех растений и животных, поскольку участвует во многих биохимических процессах. Например, она является важным компонентом некоторых ферментов, которые помогают в производстве энергии и синтезе коллагена.

Медь обладает высокой теплопроводностью. Благодаря этому, она широко используется в системах охлаждения и теплопередачи. Например, медные радиаторы и теплообменники эффективно отводят тепло. Они используются в автомобильной и электронной промышленности.

Бронза — это сплав меди и олова, который был чрезвычайно важным для развития человеческой цивилизации. Бронзовые инструменты и оружие были намного прочнее и долговечнее, чем те, что изготавливались из чистой меди, что способствовало прогрессу во многих сферах жизни.

Медь используется в архитектуре благодаря своей устойчивости к коррозии. Например, медные крыши могут служить сотни лет, постепенно покрываясь зеленой патиной, которая защищает металл от дальнейшего разрушения. Этот процесс можно наблюдать на многих исторических зданиях, таких как собор Святого Петра в Риме.

Медь активно перерабатывается и используется повторно. Около 80% всех медных изделий перерабатываются, это позволяет уменьшить добычу новой меди и сохранить природные ресурсы.

Какая ситуация с металлургией в мире

Правительство Великобритании инициировало обзор металлургических мощностей страны. Об этом заявила член парламента и государственный министр в Министерстве бизнеса и торговли Сара Джонс по итогам первого заседания Совета сталелитейной промышленности.

Сара Джонс подчеркнула, что сотрудничество с лидерами отрасли и экспертами позволит Совету учитывать мнение представителей со всей страны и привлечь инвестиции в размере до 2,5 млрд фунтов, что станет основой для долгосрочного роста сектора.

Ранее правительство объявило Британии о создании Совета сталелитейной промышленности для проведения консультаций по восстановлению металлургической отрасли и разработки стратегии ее развития. Представить эту стратегию планируется весной текущего года.

Цены на медь в Украине в январе

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 13 января 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 230 до 310 грн;

Винницкая область — от 250 до 325 грн;

Волынская область — от 250 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 300 грн;

Житомирская область — от 240 до 280 грн;

Закарпатская область — от 240 до 300 грн;

Запорожская область — от 240 до 345 грн;

Ивано-Франковская область — от 240 до 280 грн;

Кировоградская область — от 240 до 280 грн;

Львовская область — от 240 до 285 грн;

Николаевская область — от 255 до 300 грн;

Одесская область — от 280 до 310 грн;

Полтавская область — от 240 до 280 грн;

Ровенская область — от 240 до 280 грн;

Сумская область — от 240 до 280 грн;

Тернопольская область — от 245 до 285 грн;

Харьковская область — от 270 до 340 грн;

Хмельницкая область — от 270 до 300 грн;

Черкасская область — от 240 до 285 грн;

Черновицкая область — от 245 до 285 грн;

Черниговская область — от 240 до 290 грн.

Напомним, что в пунктах приема металлолома принимают не только медь, но и другие цветные металлы. Хотя стоимость цены на алюминий немного ниже стоимости меди, они все равно остаются достаточно высокими.

Украинцы также могут сдавать золотые изделия. В ломбардах можно получить значительную сумму за золото. Кроме того, цены на драгоценные металлы в Украине преимущественно растут.