Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе arrow

Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

9 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 9 января 2025 года
Производство металла. Фото: scmp.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Алюминий — один из наиболее распространенных металлов в современном мире. Благодаря своим уникальным свойствам его используют в авиации, строительстве, производстве упаковки и многих других сферах. Стоимость алюминия подвержена значительным колебаниям, что обусловлено множеством факторов, включая глобальные экономические условия, динамику спроса и предложения, а также затраты на производство и переработку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 9 января 2025 года.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Алюминий является важным компонентом в производстве ракетного топлива. Измельченный до состояния пыли, он помогает повысить эффективность двигателей.

Этот металл имеет высокое альбедо, то есть способность отражать свет. Хорошо отполированная алюминиевая поверхность может отражать более 90% света, попадающего на нее. Благодаря этому свойству, алюминий используется в зеркалах и рефлекторах.

Алюминий является одним из самых перерабатываемых материалов в мире. Около 75% всего алюминия, который когда-либо был произведен, до сих пор используется. Переработка этого металла экономит до 95% энергии, необходимой для производства нового металла.

Алюминий входит в состав более 270 минералов. Это делает его одним из самых разнообразных элементов в земной коре. Некоторые из этих минералов, такие как боксит, являются основными источниками для добычи алюминия.

Алюминий использовался в производстве ювелирных изделий. В середине 19-го века самые дорогие ювелирные изделия изготавливали именно из алюминия. Это было связано с его редкостью и высокой стоимостью на то время.

Какая ситуация с металлургией в Украине

ПрАО "Запорожкокс" по итогам 2024 года увеличило выпуск доменного кокса на 2,1% по сравнению с 2023 годом, доведя объем производства до 874,6 тыс. тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В декабре предприятие выпустило 74,2 тыс. тонн продукции, что на 4% больше, чем в ноябре, и на 3,2% больше, чем в декабре 2023 года.

За четвертый квартал 2024 года "Запорожкокс" произвел 219,36 тыс. тонн металлургического кокса, что на 2,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, но на 0,3% меньше, чем в третьем квартале. Среднемесячный объем производства в 2024 году составил 72,89 тыс. тонн, что выше уровня 2023 года, когда он был равен 71,41 тыс. тонн.

Цены на алюминий в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 40 до 80 грн;
  • Винницкая область — от 45 до 85 грн;
  • Волынская область — от 50 до 80 грн;
  • Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 80 грн;
  • Закарпатская область — от 50 до 75 грн;
  • Запорожская область — от 40 до 85 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 70 грн;
  • Львовская область — от 45 до 70 грн;
  • Николаевская область — от 50 до 70 грн;
  • Одесская область — от 45 до 70 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 70 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 70 грн;
  • Сумская область — от 40 до 70 грн;
  • Тернопольская область — от 40 до 70 грн;
  • Харьковская область — от 50 до 90 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 70 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 70 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 70 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Она также является важным для промышленности цветным металлом и стоит дороже алюминия.

Кроме цветных металлов, можно сдавать и драгоценные. Ломбарды охотно принимают золотые изделия, а цены на золото всегда остаются высокими.

Украина цены в Украине металлолом вторсырье алюминий металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 На Закарпатье осудили мужчину, который писал в Viber о повестках

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

07:49 Известно о 113 пострадавших в результате авиаудара по Запорожью

07:46 Россияне научили дроны нестандартным методом обходить РЭБ ВСУ

07:30 Как избежать штрафа за неявку по повестке — ответ адвоката

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:23 Подъемные для военнослужащих — что это такое и какие размеры

07:15 КНДР становится более способной вести войну, предупреждают США

07:15 В РФ беженцы из Донецкой области донатят на ВСУ — перехват ГУР

07:01 Скрытая комиссия ПриватБанка — с клиента взыскали 900 грн

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

08:02 На Закарпатье осудили мужчину, который писал в Viber о повестках

07:49 Известно о 113 пострадавших в результате авиаудара по Запорожью

07:46 Россияне научили дроны нестандартным методом обходить РЭБ ВСУ

07:30 Как избежать штрафа за неявку по повестке — ответ адвоката

07:23 Подъемные для военнослужащих — что это такое и какие размеры

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:15 КНДР становится более способной вести войну, предупреждают США

07:15 В РФ беженцы из Донецкой области донатят на ВСУ — перехват ГУР

07:01 Скрытая комиссия ПриватБанка — с клиента взыскали 900 грн

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что в Украине мало средств для работы по "Шахедам"

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья