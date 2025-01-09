Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 9 января 2025 года

Производство металла. Фото: scmp.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — один из наиболее распространенных металлов в современном мире. Благодаря своим уникальным свойствам его используют в авиации, строительстве, производстве упаковки и многих других сферах. Стоимость алюминия подвержена значительным колебаниям, что обусловлено множеством факторов, включая глобальные экономические условия, динамику спроса и предложения, а также затраты на производство и переработку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 9 января 2025 года.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий является важным компонентом в производстве ракетного топлива. Измельченный до состояния пыли, он помогает повысить эффективность двигателей.

Этот металл имеет высокое альбедо, то есть способность отражать свет. Хорошо отполированная алюминиевая поверхность может отражать более 90% света, попадающего на нее. Благодаря этому свойству, алюминий используется в зеркалах и рефлекторах.

Алюминий является одним из самых перерабатываемых материалов в мире. Около 75% всего алюминия, который когда-либо был произведен, до сих пор используется. Переработка этого металла экономит до 95% энергии, необходимой для производства нового металла.

Алюминий входит в состав более 270 минералов. Это делает его одним из самых разнообразных элементов в земной коре. Некоторые из этих минералов, такие как боксит, являются основными источниками для добычи алюминия.

Алюминий использовался в производстве ювелирных изделий. В середине 19-го века самые дорогие ювелирные изделия изготавливали именно из алюминия. Это было связано с его редкостью и высокой стоимостью на то время.

Какая ситуация с металлургией в Украине

ПрАО "Запорожкокс" по итогам 2024 года увеличило выпуск доменного кокса на 2,1% по сравнению с 2023 годом, доведя объем производства до 874,6 тыс. тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В декабре предприятие выпустило 74,2 тыс. тонн продукции, что на 4% больше, чем в ноябре, и на 3,2% больше, чем в декабре 2023 года.

За четвертый квартал 2024 года "Запорожкокс" произвел 219,36 тыс. тонн металлургического кокса, что на 2,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, но на 0,3% меньше, чем в третьем квартале. Среднемесячный объем производства в 2024 году составил 72,89 тыс. тонн, что выше уровня 2023 года, когда он был равен 71,41 тыс. тонн.

Цены на алюминий в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 80 грн;

Винницкая область — от 45 до 85 грн;

Волынская область — от 50 до 80 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;

Житомирская область — от 40 до 80 грн;

Закарпатская область — от 50 до 75 грн;

Запорожская область — от 40 до 85 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 70 грн;

Львовская область — от 45 до 70 грн;

Николаевская область — от 50 до 70 грн;

Одесская область — от 45 до 70 грн;

Полтавская область — от 40 до 70 грн;

Ровенская область — от 45 до 70 грн;

Сумская область — от 40 до 70 грн;

Тернопольская область — от 40 до 70 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;

Черкасская область — от 40 до 70 грн;

Черновицкая область — от 40 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 70 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Она также является важным для промышленности цветным металлом и стоит дороже алюминия.

Кроме цветных металлов, можно сдавать и драгоценные. Ломбарды охотно принимают золотые изделия, а цены на золото всегда остаются высокими.