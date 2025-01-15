Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 15 січня 2025 року

Виробництво металу. Фото: ft.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, що має багато в чому унікальні характеристики, завдяки яким вона вважається цінним матеріалом. Латунь можна знайти в електротехніці, сантехніці, ювелірних виробах та інших предметах побуту. Крім того, латунь є екологічно безпечним матеріалом, який можна переробляти та повторно використовувати.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 15 січня.

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Цікаві факти про латунь

Латунь відома людству з давніх часів, її походження пов'язане з цивілізаціями Месопотамії, Єгипту та Риму. Саме ці народи першими освоїли мистецтво поєднання міді та цинку, створюючи ранні варіанти латуні. Цей матеріал використовувався для виготовлення декоративних виробів, так і для створення практичних інструментів.

У Середні віки латунь набула популярності як матеріал для виготовлення монет, декоративних предметів та зброї. Розвиток торгових шляхів сприяв поширенню цього сплаву у різних частинах світу.

Латунь має високу пластичність, завдяки чому їй можна легко надавати складні форми. Цей сплав чудово піддається штампуванню, прокатці та екструзії, дозволяючи створювати вироби різноманітних форм без втрати міцності та цілісності структури.

Відтінок латуні може змінюватися від золотисто-жовтого до червонувато-коричневого, залежно від вмісту цинку в сплаві. Вищий вміст цинку надає латунним виробам червоний відтінок, тоді як менша його частка робить колір більш золотистим.

Латунь є важливим матеріалом виготовлення музичних інструментів. Духові інструменти, такі як труби, саксофони та валторни, виготовляються з латунних сплавів.

Яка ситуація з металургією в Україні

За даними ОП "Укрметалургпром", металургійні компанії України за підсумками 2024 року збільшили виробництво прокату на 15,8% порівняно з 2023 роком, з 5,37 млн ​​т до 6,22 млн т. Однак цей показник все ще значно нижчий за довоєнні рівні. У 2021 році обсяги виробництва перевищували 19,08 млн т.

Виробництво прокату в Україні у 2024 році демонструвало зростання у першому півріччі, та уповільнення у другій половині року. Зокрема:

I квартал — 1,39 млн т (-3,7% порівняно з попереднім кварталом; +35,5% порівняно з минулим роком);

II квартал — 1,75 млн т (+26% порівняно з попереднім кварталом; +29,7% порівняно з минулим роком);

III квартал — 1,68 млн т (-3,9% порівняно з попереднім кварталом; +8,2% порівняно з минулим роком);

IV квартал — 1,4 млн т (-16,8% порівняно з попереднім кварталом; -3% порівняно з минулим роком).

Високі показники виробництва у II-III кварталах були зумовлені відновленням морського експорту на початку року, що дозволило збільшити поставки на закордонні ринки та стимулювало виробництво. Однак наприкінці року на глобальному сталевому ринку сповільнився попит, а проблеми з енергопостачанням, зростання тарифів на електроенергію та логістику спричинили зниження темпів виробництва в Україні.

Ціни на латунь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 15 січня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 130 до 185 грн;

Вінницька область — від 160 до 190 грн;

Волинська область — від 130 до 185 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 180 грн;

Житомирська область — від 150 до 180 грн;

Закарпатська область — від 145 до 205 грн;

Запорізька область — від 145 до 200 грн;

Івано-Франківська область — від 145 до 170 грн;

Кіровоградська область — від 140 до 170 грн;

Львівська область — від 140 до 180 грн;

Миколаївська область — від 150 до 185 грн;

Одеська область — від 170 до 195 грн;

Полтавська область — від 150 до 170 грн;

Рівненська область — від 125 до 185 грн;

Сумська область — від 180 до 195 грн

Тернопільська область — від 150 до 175 грн;

Харківська область — від 155 до 205 грн;

Хмельницька область — від 160 до 175 грн;

Черкаська область — від 150 до 170 грн;

Чернівецька область — від 150 до 170 грн;

Чернігівська область — від 155 до 180 грн.

Що ще варто знати українцям

До пунктів прийому металобрухту можна здавати також мідь. Вона є складовою частиною латуні та важливим кольоровим металом для промисловості, а також має вищу вартість порівняно з латунню.

Крім того, в якості вторинної сировини приймаються і чорні метали. Хоча ціна за кілограм сталі чи чавуну нижча, ніж у кольорових металів, зібрати велику кількість виробів із чорного металу значно простіше.