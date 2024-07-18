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У серпні українцям нарахують суттєві доплати до пенсій

18 липня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто у серпні отримає суттєві доплати
Гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У серпні 2024 року деяким пенсіонерам нарахують додаткові виплати до Дня Незалежності України. Для отримання допомоги спеціальне звернення не потрібне.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Залежно від категорії громадян розмір виплат коливатиметься від 450 до 3,1 тис. гривень.

Така можливість у вигляді разової грошової допомоги до Дня Незалежності передбачена законами:

  • "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • "Про жертви нацистських переслідувань".

Виплату отримають пенсіонери разом із пенсією у серпні без додаткового звернення. Для отримання коштів необхідно подати заяву до кінця липня тільки ветеранам війни, які проходять службу, працюють, однак не є пенсіонерами. Їм гроші будуть спрямовані на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій. Це можна зробити через офіційний сайт Пенсійного фонду.

На які суми виплат можна розраховувати

Розмір доплати залежить від категорії отримувача. А саме:

  • учасникам війни, колишнім вʼязням концтаборів та гетто, особам, яких примусово вивезли на роботи, виплатять по 450 грн;
  • членам сімей загиблих ветеранів війни та деяким іншим категоріям — по 650 грн;
  • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності й колишнім неповнолітним вʼязням концтаборів — по 1 тис. грн;
  • особам інвалідністю внаслідок війни третьої групи — по 2,7 тис. грн;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни другої групи — по 2,9 тис. грн;
  • тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам з першою групою інвалідності внаслідок війни — по 3,1 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді опублікували суми, які отримують громадяни на заслуженому відпочинку у 2024 році. Відомо, що середній розмір пенсії з початку року зріс на близько 430 гривень.

Також ми писали, що у Верховній Раді заявили про доцільність підвищити мінімальну пенсійну виплату громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.

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