Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В августе украинцам начислят существенные доплаты к пенсиям arrow

В августе украинцам начислят существенные доплаты к пенсиям

18 июля 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто в августе получит существенные доплаты
Гривна в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В августе 2024 года некоторым пенсионерам будут начислены дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины. Для получения помощи специальное обращение не требуется.

Об этом говорится в материалах правительства.

Читайте также:

Доплаты ко Дню Независимости Украины

В зависимости от категории граждан размер выплат будет колебаться от 450 до 3,1 тыс. гривен.

Такая возможность в виде разовой денежной помощи ко Дню Независимости предусмотрена законами:

  • "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • "О жертвах нацистских преследований".

Выплату получат пенсионеры вместе с пенсией в августе без дополнительного обращения. Для получения средств необходимо подать заявление до конца июля только проходящим службу ветеранам войны, которые работают, однако не являются пенсионерами. Им деньги будут направлены на внебюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций. Это можно сделать через официальный сайт Пенсионного фонда.

На какие суммы выплат можно рассчитывать

Размер доплаты зависит от категории получателя. А именно:

  • участникам войны, бывшим узникам концлагерей и гетто, лицам, принудительно вывезенным на работы, выплатят по 450 грн;
  • членам семей погибших ветеранов войны и некоторым другим категориям — по 650 грн;
  • участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей — по 1 тыс. грн;
  • лицам инвалидностью в результате войны третьей группы — по 2,7 тыс. грн;
  • лицам с инвалидностью в результате войны второй группы — по 2,9 тыс. грн;
  • тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лицам с первой группой инвалидности в результате войны — по 3,1 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде опубликовали суммы, которые получают граждане на заслуженном отдыхе в 2024 году. Известно, что средний размер пенсии с начала года вырос на около 430 гривен.

Также мы писали, что в Верховной Раде заявили о необходимости повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.

выплаты пенсии ПФУ пенсионеры деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца