Пенсии в Украине — кто в августе получит существенные доплаты

Гривна в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2024 года некоторым пенсионерам будут начислены дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины. Для получения помощи специальное обращение не требуется.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Доплаты ко Дню Независимости Украины

В зависимости от категории граждан размер выплат будет колебаться от 450 до 3,1 тыс. гривен.

Такая возможность в виде разовой денежной помощи ко Дню Независимости предусмотрена законами:

"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

"О жертвах нацистских преследований".

Выплату получат пенсионеры вместе с пенсией в августе без дополнительного обращения. Для получения средств необходимо подать заявление до конца июля только проходящим службу ветеранам войны, которые работают, однако не являются пенсионерами. Им деньги будут направлены на внебюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций. Это можно сделать через официальный сайт Пенсионного фонда.

На какие суммы выплат можно рассчитывать

Размер доплаты зависит от категории получателя. А именно:

участникам войны, бывшим узникам концлагерей и гетто, лицам, принудительно вывезенным на работы, выплатят по 450 грн;

членам семей погибших ветеранов войны и некоторым другим категориям — по 650 грн;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей — по 1 тыс. грн;

лицам инвалидностью в результате войны третьей группы — по 2,7 тыс. грн;

лицам с инвалидностью в результате войны второй группы — по 2,9 тыс. грн;

тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лицам с первой группой инвалидности в результате войны — по 3,1 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде опубликовали суммы, которые получают граждане на заслуженном отдыхе в 2024 году. Известно, что средний размер пенсии с начала года вырос на около 430 гривен.

Также мы писали, что в Верховной Раде заявили о необходимости повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.