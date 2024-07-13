Пенсії в Україні — скільки треба заробляти для виплати у 15 тис. грн

Жінка з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям розповіли, яку потрібно отримувати заробітну плату, щоб на заслуженому відпочинку мати пенсію на рівні 15 тис. гривень. Для більшості не вдасться розраховувати на таку суму.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Яку потрібно мати зарплату для пенсії у 15 тис. гривень

Згідно з розрахунками, з повним страховим стажем (35 років) громадянам, які виходять на пенсію на загальних підставах, для отримання пенсійної виплати у 15 тис. гривень потрібно мати заробітну плату в розмірі, що в 3,16 раза перевищує середню в Україні. Відповідно до останніх даних ПФУ, йдеться про близько 48,778 тис. гривень.

У разі, якщо громадянин має 40 років страхового стажу, то для права на пенсію у сумі 15 тис. гривень необхідно мати зарплатню в розмірі, що в 2,76 раза перевищує середню в країні. Йдеться про суму у 42,68 тис. гривень.

Хто зможе розраховувати на високі пенсії

В Україні налічується близько 2,7 млн пенсіонерів, які продовжують працювати. Їхній середній дохід становить 6 тис. гривень. Загалом в країні пенсії виплачуються для 10,1 млн громадян. З цієї кількості отримують такі пенсії:

найбільше пенсіонерів (2,6 млн) — до 3 тис. гривень;

дещо менше громадян (1,7 млн) — від 3 тис. до 4 тис. гривень;

1,8 млн українців — від 4 тис. до 5 тис. гривень.

Таким чином, левова частка українців на заслуженому відпочинку отримує пенсію в сумі, що не перевищує 5 тис. гривень. Тільки 1,2 млн пенсіонерів мають високі пенсії — від 10 тис. гривень.

Деякі громадяни отримують пенсію, сума якої навіть нижча за мінімальну. Таких українців налічується 67,5 тис. осіб. Їм в середньому виплачують 1,4 тис. гривень. Йдеться про тих громадян, у яких немає необхідного страхового стажу для права на пенсію за віком. Водночас, мінімальну пенсію у сумі 2,36 тис. гривень виплачують 283 тис. громадян у 2024 році.

При цьому Міжнародна організація праці вважає, що має бути мінімальний гарантований дохід на пенсії у розмірі 40% від звичної зарплати. В Україні він не перевищує 30%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на тамтешні пенсії. Відомо, які умови діють в цій країні для громадян, які хочуть вийти на заслужений відпочинок.

Також ми писали, що ті громадяни, які зараз отримують мінімальну зарплату у 8 тис. грн, можуть розраховувати на майбутню пенсію на доволі низькому рівні. Експерти розповіли, як на тлі підвищення "мінімалки" зміниться розмір виплат на заслуженому відпочинку.