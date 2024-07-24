Пенсії в Україні — частині громадян у серпні не нарахують виплати

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), існує кілька причин скорочення чи позбавлення виплат пенсіонерів. Відомо, за які порушення громадяни не отримають пенсії у серпні 2024 року.

Про це розповіли представники ПФУ.

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Як зазначають фахівці фонду, пенсіонери мають повідомляти органи Пенсійного фонду про певні зміни у житті. Якщо цього не зробити вчасно, то можна отримати штраф.

ПФУ необхідно повідомляти про такі зміни:

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

про зміну документів (паспорта громадянина);

про зміну відомостей, що необхідні для нарахування виплат, як приклад прізвища;

про працевлаштування;

про факт звільнення з роботи;

про зміну адреси реєстрації;

про зміну/припинення дії певного статусу.

При цьому громадянам надаються різні можливості форми сповіщення. Так, повідомити ПФУ про зміни можна:

особисто у відділенні;

дистанційно через електронну пошту.

Покарання пенсіонерів-порушників

У разі умовчання факту працевлаштування і отримання незаконно підвищених виплат, муситимуть повернути надлишкові кошти.

Водночас, пенсіонери можуть повернути переплату коштів добровільно, проте можуть застосувати примусові заходи через суд.

Відповідно до чинного законодавства, за таких обставин Пенсійний фонд може відраховувати до 20% від щомісячної суми виплати пенсіонера для відшкодування втрат.

Також у разі надання неправдивих даних, які виявлять фахівці Пенсійного фонду за допомогою реєстрів під час моніторингу, пенсіонерів взагалі можуть позбавити виплат.

Окрім того, українським пенсіонерам-переселенцям необхідно пройти ідентифікацію особи в Ощадбанку, щоб продовжити отримувати виплати. Якщо таку процедуру не здійснити в липні, то у серпні громадянину не нарахують на картку виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПФУ назвали категорію українців, якій держава гарантує право на призначення пенсійних виплат за віком на пільгових умовах. Для цього потрібно працювати на певних посадах та підпадати під визначені законом критерії.

Також ми повідомляли, що раніше у Пенсійному фонді розповіли про те, що деякі категорії громадян можуть отримати допомогу у розмірі десяти пенсій. Водночас, для цього потрібно відповідати ще деяким вимогам.