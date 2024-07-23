Пенсії в Україні — хто має право на пільгові виплати у 2024 році

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали категорію українців, якій держава гарантує право на призначення пенсійних виплат за віком на пільгових умовах. Для цього потрібно працювати на певних посадах та підпадати під визначені законом критерії.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ у Facebook.

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Кому призначають пенсію на пільгових умовах

Як зазначають у ПФУ, йдеться про громадян, які працювали повний робочий день на посадах, де особливо шкідливі та важкі умови роботи після досягнення 50 років. Відповідні умови праці визначає спеціальний перелік (Список №1).

Водночас однією з умов є наявність необхідного страхового стажу за Списком №1:

для чоловіків — не менше 25 років, з яких щонайменше десять років на зазначених роботах;

для жінок — не менше 20 років, з них щонайменше 7,5 року на вказаних роботах.

Як уточнюють у ПФУ, з 2015 року вік жінок поволі підвищується з 45 до 50 років залежно від їхньої дати народження. У разі відсутності необхідної кількості стажу у період до 1 квітня 2024 року пенсію за віком на пільгових умовах призначають за наявності такого стажу: з квітня 2023-го по 31 березня 2024 року — щонайменше 24,5 роки для чоловіків і щонайменше 19,5 року для жінок.

Окрім того, право на пенсію за віком на пільгових умовах надають працівникам, зайнятих повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці чи в окремих сферах виробництва за Списком №2 після досягнення ними 55 років та за умови наявності необхідної кількості стажу:

для чоловіків — щонайменше 30 років, з них мінімум 12,5 роки на зазначених роботах;

для жінок — щонайменше 25 років стажу, з яких мінімум 10 років на вказаних роботах.

У фонді зауважують, що одна з необхідних умов призначення пільгових пенсій за віком є проведення атестації робочих місць за умовами праці. За умови порушення терміну здійснення чергової атестації періоди роботи працівників, що перевищують п'ятирічний період, не зарахують до пільгового стажу працівника.

При цьому підтвердження документами про атестацію робочого місця спеціального стажу, що було отримано до 21 серпня 1992 року, не потрібне.

Громадян мають надати для призначення даного виду пенсії, окрім документів, що підтверджують особу та набутий стаж, документи про здійснення атестації робочих місць щодо умов праці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли про те, що деякі категорії громадян можуть отримати допомогу у розмірі десяти пенсій. Водночас, для цього потрібно відповідати ще деяким вимогам.

Також ми повідомляли, що у ПФУ оприлюднили інформацію щодо розміру пенсій в країні станом на 1 липня 2024 року. Зокрема, наприкінці матеріалу ми розповімо, де проживають найбагатші та найбідніші пенсіонери за середньою сумою виплат.