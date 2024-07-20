Пенсії у 2024 році — де в Україні отримують 4,5 тис. грн, а де — 8 тис. грн

Пенсії до 8 тис. гривень — де в Україні найвищі та найнижчі виплати
У Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили інформацію щодо розміру пенсій в країні станом на 1 липня 2024 року. Зокрема, наприкінці матеріалу ми розповімо, де проживають найбагатші та найбідніші пенсіонери за середньою сумою виплат.
Такі дані навела пресслужба ПФУ.
Як змінились виплати та кількість пенсіонерів
За інформацією Пенсійного фонду, виплати для людей похилого віку у 2024 році хоч і повільно, але зростають, а от кількість пенсіонерів стрімко знижується.
Так, розмір середньої пенсії на початок липня становив 5,817 тис. гривень. Сума з початку року зросла на 431 гривню або на 8%.
З 2017 року кількість пенсіонерів скоротилась на майже на 2 млн осіб, а саме за час повномасштабної війни — на 687 тис. осіб.
На початку року пенсію отримували 10,5 млн осіб, а зараз налічується 10,26 млн пенсіонерів. Кількість за пів року знизилась на 252,8 тис. осіб.
Зокрема, у 2024-му зросла кількість отримувачів пенсій з інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника.
Де найвищі та найнижчі пенсії у 2024 році
Станом на 1 липня поточного року, як і в попередні роки, з-поміж українських регіонів найвищі пенсії отримують жителі столиці України — близько 8 тис. гривень, що на 36,5% перевищує середній показник по країні.
Водночас, вже традиційно з року в рік найменші виплати — у Тернопільській області. Там українці отримують на 24% менше середнього рівня в країні — трохи менше 4,5 тис. гривень. Зокрема, середні виплати в областях такі:
- у Києві — 7,94 тис. гривень;
- у Рівненській — 7,255 тис. гривень;
- у Донецькій — 7,138 тис. гривень;
- у Луганській — 6,679 тис. гривень;
- у Дніпропетровській — 6,402 тис. гривні;
- у Закарпатській — 4,667 тис. гривень;
- у Чернівецькій — 4,639 тис. гривень;
- у Тернопільській — 4,436 тис. гривень.
Також за статистикою, 80% українців отримують пенсії через банки на картки, 20% — за старою традицією через поштові відділення.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за даними Опендатабот, майже 4,5 млн з них отримують пенсію менш як 4 тис. грн. Водночас, 1,2 млн українців — понад 10 тисяч гривень.
Також ми повідомляли, що у парламенті заявили про доцільність підвищити мінімальну пенсійну виплату громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.
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