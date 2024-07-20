Пенсії у 2024 році — де в Україні отримують 4,5 тис. грн, а де — 8 тис. грн

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили інформацію щодо розміру пенсій в країні станом на 1 липня 2024 року. Зокрема, наприкінці матеріалу ми розповімо, де проживають найбагатші та найбідніші пенсіонери за середньою сумою виплат.

Такі дані навела пресслужба ПФУ.

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Як змінились виплати та кількість пенсіонерів

За інформацією Пенсійного фонду, виплати для людей похилого віку у 2024 році хоч і повільно, але зростають, а от кількість пенсіонерів стрімко знижується.

Так, розмір середньої пенсії на початок липня становив 5,817 тис. гривень. Сума з початку року зросла на 431 гривню або на 8%.

З 2017 року кількість пенсіонерів скоротилась на майже на 2 млн осіб, а саме за час повномасштабної війни — на 687 тис. осіб.

На початку року пенсію отримували 10,5 млн осіб, а зараз налічується 10,26 млн пенсіонерів. Кількість за пів року знизилась на 252,8 тис. осіб.

Зокрема, у 2024-му зросла кількість отримувачів пенсій з інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника.

Де найвищі та найнижчі пенсії у 2024 році

Станом на 1 липня поточного року, як і в попередні роки, з-поміж українських регіонів найвищі пенсії отримують жителі столиці України — близько 8 тис. гривень, що на 36,5% перевищує середній показник по країні.

Водночас, вже традиційно з року в рік найменші виплати — у Тернопільській області. Там українці отримують на 24% менше середнього рівня в країні — трохи менше 4,5 тис. гривень. Зокрема, середні виплати в областях такі:

у Києві — 7,94 тис. гривень;

у Рівненській — 7,255 тис. гривень;

у Донецькій — 7,138 тис. гривень;

у Луганській — 6,679 тис. гривень;

у Дніпропетровській — 6,402 тис. гривні;

у Закарпатській — 4,667 тис. гривень;

у Чернівецькій — 4,639 тис. гривень;

у Тернопільській — 4,436 тис. гривень.

Також за статистикою, 80% українців отримують пенсії через банки на картки, 20% — за старою традицією через поштові відділення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Опендатабот, майже 4,5 млн з них отримують пенсію менш як 4 тис. грн. Водночас, 1,2 млн українців — понад 10 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що у парламенті заявили про доцільність підвищити мінімальну пенсійну виплату громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.