Пенсии в Украине — части граждан в августе не начислят выплаты

В августе некоторым украинцам не выплатят пенсии — что нужно знать
По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ) существует несколько причин сокращения или лишения выплат пенсионеров. Известно, за какие нарушения граждане не получат пенсии в августе 2024 года.
Об этом рассказали представители ПФУ.
По каким причинам можно потерять пенсионные выплаты
Как отмечают специалисты фонда, пенсионеры должны уведомлять органы Пенсионного фонда об определенных изменениях в жизни. Если этого не сделать вовремя, можно получить штраф.
ПФУ необходимо сообщать о таких изменениях:
- выезд на постоянное место жительства за границу;
- об изменении документов (паспорта гражданина);
- об изменении сведений, необходимых для начисления выплат, как пример фамилии;
- о трудоустройстве;
- о факте увольнения с работы;
- об изменении адреса регистрации;
- об изменении/прекращении действия определенного статуса.
При этом гражданам предоставляются разные возможности формы оповещения. Так, сообщить ПФУ об изменениях можно:
- лично в отделении;
- дистанционно по электронной почте.
Наказание пенсионеров-нарушителей
В случае умолчания о факте трудоустройства и получения незаконно повышенных выплат — должны будут вернуть избыточные средства.
В то же время, пенсионеры могут вернуть переплату средств добровольно, но могут применить и принудительные меры через суд.
Согласно действующему законодательству, в таких обстоятельствах Пенсионный фонд может отчислять до 20% от ежемесячной суммы выплаты пенсионера для возмещения потерь.
Также в случае предоставления ложных данных, которые обнаружат специалисты Пенсионного фонда с помощью реестров во время мониторинга, пенсионеров могут вообще лишить выплат.
Кроме того, украинским пенсионерам-переселенцам необходимо пройти идентификацию в Ощадбанке, чтобы продолжить получать выплаты. Если такую процедуру не осуществить в июле, то в августе гражданину не начислят на карту выплаты.
Что еще стоит знать
Напомним, в ПФУ назвали категорию украинцев, которой государство гарантирует право на назначение пенсионных выплат по возрасту на льготных условиях. Для этого следует работать на определенных должностях и подпадать под определенные законом критерии.
Также мы сообщали, что ранее в Пенсионном фонде рассказали о том, что некоторые категории граждан могут получить пособие в размере десяти пенсий. В то же время для этого нужно соответствовать еще некоторым требованиям.
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