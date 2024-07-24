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В августе некоторым украинцам не выплатят пенсии — что нужно знать

24 июля 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — части граждан в августе не начислят выплаты
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ) существует несколько причин сокращения или лишения выплат пенсионеров. Известно, за какие нарушения граждане не получат пенсии в августе 2024 года.

Об этом рассказали представители ПФУ.

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Как отмечают специалисты фонда, пенсионеры должны уведомлять органы Пенсионного фонда об определенных изменениях в жизни. Если этого не сделать вовремя, можно получить штраф.

ПФУ необходимо сообщать о таких изменениях:

  • выезд на постоянное место жительства за границу;
  • об изменении документов (паспорта гражданина);
  • об изменении сведений, необходимых для начисления выплат, как пример фамилии;
  • о трудоустройстве;
  • о факте увольнения с работы;
  • об изменении адреса регистрации;
  • об изменении/прекращении действия определенного статуса.

При этом гражданам предоставляются разные возможности формы оповещения. Так, сообщить ПФУ об изменениях можно:

  • лично в отделении;
  • дистанционно по электронной почте.

Наказание пенсионеров-нарушителей

В случае умолчания о факте трудоустройства и получения незаконно повышенных выплат — должны будут вернуть избыточные средства.

В то же время, пенсионеры могут вернуть переплату средств добровольно, но могут применить и принудительные меры через суд.

Согласно действующему законодательству, в таких обстоятельствах Пенсионный фонд может отчислять до 20% от ежемесячной суммы выплаты пенсионера для возмещения потерь.

Также в случае предоставления ложных данных, которые обнаружат специалисты Пенсионного фонда с помощью реестров во время мониторинга, пенсионеров могут вообще лишить выплат.

Кроме того, украинским пенсионерам-переселенцам необходимо пройти идентификацию в Ощадбанке, чтобы продолжить получать выплаты. Если такую ​​процедуру не осуществить в июле, то в августе гражданину не начислят на карту выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПФУ назвали категорию украинцев, которой государство гарантирует право на назначение пенсионных выплат по возрасту на льготных условиях. Для этого следует работать на определенных должностях и подпадать под определенные законом критерии.

Также мы сообщали, что ранее в Пенсионном фонде рассказали о том, что некоторые категории граждан могут получить пособие в размере десяти пенсий. В то же время для этого нужно соответствовать еще некоторым требованиям.

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