Пенсії в Україні — у ПФУ назвали категорію громадян, яка отримає 10 виплат одразу

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що деякі категорії громадян можуть отримати допомогу у розмірі десяти пенсій. Водночас, для цього потрібно відповідати ще деяким вимогам.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Право на виплату десятикратної допомоги

Відповідне право на виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій регулює пункт 7.1 розділу XV "Прикінцеві положення Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як зазначили у Пенсійному фонді, виплачують грошову допомогу в розмірі десяти пенсій, зокрема, працівникам закладів та установ охорони здоров’я. Однак за умови, що:

до виходу на "заслужений відпочинок" за віком не мали будь-якої іншої пенсії (як приклад, за вислугу років);

на дату досягнення пенсійного віку продовжували працювати в закладах та установах державної/комунальної форми власності на посадах, які передбачають право на пенсію за вислугу років;

наявний певний страховий стаж на таких посадах: для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років.

Грошову допомогу під час призначення пенсії за віком виплатять, якщо виконано всі вищезазначені умови.

Водночас, умови обчислення стажу, що надає право на таку грошову допомогу, визначені постановою уряду від 23.11.2011 № 1191 "Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати".

До стажу, що надає право на виплату допомоги, зараховують в календарному обчислені періоди роботи в закладах та установах державної/комунальної форми власності на посадах, що вказані, зокрема, постановою уряду від 04.11.1993 № 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Таким чином, медпрацівники повинні обіймати відповідні посади на момент досягнення пенсійного віку. Пенсію за віком і грошову допомогу призначать, якщо надати документи, де підтверджується виконання всіх умов. З-поміж них:

паспорт громадянина;

трудова книжка;

інші документи, де підтверджується страховий стаж.

Що ще варто знати

Раніше у ПФУ оприлюднили інформацію щодо розміру пенсій в країні станом на 1 липня 2024 року. Зокрема, наприкінці матеріалу ми розповімо, де проживають найбагатші та найбідніші пенсіонери за середньою сумою виплат.

Також ми повідомляли, що за даними Опендатабот, майже 4,5 млн з них отримують пенсію менш як 4 тис. грн. Водночас, 1,2 млн українців — понад 10 тисяч гривень.