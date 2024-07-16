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В Раде предлагают повысить пенсии на 2,2 тыс. гривен

16 июля 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому из граждан могут повысить выплаты на 2,2 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Верховной Раде заявили о целесообразности повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.

Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев, пишет издание Socportal.info.

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Как предлагают повысить пенсию в 2025 году

По словам главы финансового комитета парламента, в 2025 году минимальная пенсия должна повыситься на 229 гривен, до 2,59 тыс. гривен, а максимальная — на 2,2 тыс. гривен до 25,9 тыс. гривен (десять прожиточных минимумов).

Он отметил, что, учитывая прогноз инфляции, без повышения соцстандартов, их размер в реальном измерении в течение следующих трех лет потеряет более 30%.

По убеждению Гетманцева, минимальная пенсия должна вырасти следующим образом:

  • в 2025 году — на 229 гривен, до 2,59 тыс. гривен;
  • в 2026 году — до 2,84 тыс. гривен;
  • в 2027 году — до 3,07 тыс. гривен.

Гетманцев пояснил, что в соответствии с обновленным макропрогнозом правительства, средняя заработная плата в 2025 году составит чуть более 24,3 тыс. гривен. Учитывая инфляцию, это будет означать, что реальный уровень заработной платы вырастет на 8,1%. В 2026-м — средняя зарплата будет равна 28,2 тыс. гривен, а в 2027-м — 32,5 тыс. гривен.

Как известно, правительство предлагает прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума оставить на нынешнем уровне до 2028 года.

Какие сейчас пенсии у украинцев

В 2024 году структура пенсионных выплат в стране следующая:

  • у 2,725 млн человек (26,8%) размер пенсии не превышает 3 тыс. гривен — средняя: 2,76 тыс. гривен;
  • у 1,754 млн человек (17,3%) выплата составляет от 3 тыс. до 4 тыс. гривен — средняя: 3,548 тыс. гривен;
  • в 1,889 млн человек (18,6%) — от 4 тыс. до 5 тыс. гривен — в среднем: 4,415 тыс. гривен;
  • в 2,561 млн человек (5,2%) — от 5 тыс. до 10 тыс. гривен — в среднем: 6,843 тыс. гривен;
  • в 1,224 млн человек (12,1%) — более 10 тыс. гривен — в среднем: 15,26 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы в Украине за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось более 70 лет.

Ранее мы писали, что в 2024 году выйти на пенсию в 60 лет смогут не все граждане, достигшие такого возраста. В этом году действуют усиленные требования к страховому стажу, которые предусматривают, что право на заслуженный отдых будут иметь только те, кто имеет не менее 31 года стажа.

Верховная Рада выплаты пенсии Даниил Гетманцев увеличение пенсии

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