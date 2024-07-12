Пенсії у 2024 році — хто з українців отримає право на законні виплати

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

У 2024 році вийти на пенсію у 60 років зможуть не всі громадяни, хто досяг такого віку. Цьогоріч діють посилені вимоги до страхового стажу, які передбачають, що право на заслужений відпочинок матимуть тільки ті, хто має щонайменше 31 рік стажу.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як вийти на пенсію у 2024 році

Так, у 2024 році змінилися вимоги до тривалості страхового стажу, які стосуються як чоловіків, так і жінок. Вийти на пенсію вчасно, тобто у 60 років, можна з наявністю 31 року стажу. Якщо цієї вимони не дотримано, то доведеться чекати до 63-х чи 65-ти років.

Страховий стаж для виходу на пенсію у 2024 році:

60 років — мінімум 31 року стажу;

63 роки — від 21 до 31 років стажу;

65 років — 15 — 21 років стажу.

Якщо у людини у 65 років немає мінімального стажу 15-20 років, то не матиме права на пенсійні виплати взагалі. За таких обставин призначають мізер у вигляді соціальної допомоги (соціальну пенсію за віком). Розмір виплати становить різницю між рівнем прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та середньомісячним загальним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Як докупити стаж для права на пенсію

Громадяни можуть докупити страховий стаж. У липні цього року розмір мінімального страхового внеску становить 1,76 тис. грн.

З 1 квітня мінімальний страховий внесок, який визначають як 22% від розміру мінімальної заробітної плати, підвищився.

З 1 квітня розмір мінімальної зарплати зріс до 8 тис. грн (закон 3460-IX від 09.11.2023 року "Про державний бюджет України на 2024 рік").

У зв'язку з цим, щоб до стажу зарахували один повний місяць, треба сплатити не мінімум 1,76 тис. грн (22% х 8 тис.грн, де 8 тис. грн — розмір мінімалки).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не сягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік (10,34 тис. грн). Такі виплати отримають громадяни, яким виповнилося більш як 70 років.

Ми також писали, що пенсіонери в Україні мають право на різноманітні надбавки до пенсії. Однією з таких надбавок є доплата за погіршений стан здоров'я, яка надається тим, хто має відповідні медичні показники.