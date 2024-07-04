Пенсії в Україні — деякі громадяни мають право на компенсаційні виплати

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік (10,34 тис. грн). Такі виплати отримають громадяни, яким виповнилося більше 70 років.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Детальніше про компенсаційні виплати до пенсій

За словами начальниці головного управління ПФУ Вінниччини Олени Корчаки, існують особливості призначення та проведення додаткових виплат тим категоріям пенсіонерів, які досягнули певного віку

Вона зазначила, що задля здійснення послідовних заходів з підтримки найбільш вразливих громадян, які досягли поважного віку (80 років), вперше навесні 2020 року почали призначати відповідні щомісячні виплати. Тоді розмір такої доплати становив 500 гривень.

Восени 2021 року було здійснено перерахунок тим, кому виповнилося 75 років і вище. Так, пенсіонерам, які досягнули віку від 75 до 80 років, до пенсій призначали компенсаційну виплату — до 400 гривень.

Також пенсіонерам у віці 70-75 років почали виплачувати підвищення з 1 жовтня 2022 року. Надбавка становить 300 грн.

Відтак, кожні п'ять років вікова надбавка підвищується. Зараз після змін і доповнень згідно з рішеннями уряду, особам, яким виповнилось 70 і більше років, у яких щомісячний розмір пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат, не досягає розміру середньої зарплати в Україні за 2020 рік (10,34 тис.грн) призначають щомісячну компенсаційну виплату у розмірі:

людям старше 80-ти років — до 570 грн;

людям віком від 75 до 80-ти років — до 456 грн;

людям віком від 70 до 75-ти років — до 300 грн.

"Але, це не означає, що до суми, яку людина отримує, після 75 років додають саме 456 грн. Така особа отримає різницю між 300 та 456 грн. Бо саме 300 грн нараховують пенсіонерам віком від 70 до 75 років. Тобто, пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 грн", — пояснила представниця ПФУ.

Відповідні доплати призначають автоматично.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку, встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від:

виду пенсії;

закону, відповідно до якого призначена пенсія;

тривалості страхового стажу та факту роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд планує у найближчі роки регулярно здійснювати осучаснення пенсійних виплат. Зокрема, в планах — проведення індексацій пенсій до 2028 року.

Також ми писали, що деякі пенсіонери в Україні мають право на різноманітні надбавки до пенсії. Однією з таких надбавок є доплата за погіршений стан здоров'я, яка надається тим, хто має відповідні медичні показники.