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У Раді назвали умову для перегляду прожиткового мінімуму у Держбюджеті-2025

3 жовтня 2024 19:05
Аркадій Пастула - Редактор
Прожитковий мінімум у Держбюджеті-2025 можуть переглянути — яка умова
Голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа. Фото: ВРУ
Аркадій Пастула - Редактор

Голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа заявила, що прожитковий мінімум, який закладений у проєкті Держбюджету на 2025 рік, може бути переглянутий. Вона назвала, за якої умови це відбудеться.

Про це Роксолана Підласа сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Прожитковий мінімум у Держбюджеті-2025

За словами Підласи, це станеться, якщо прогноз зростання економіки випереджатиме очікування за результатами першого півріччя. 

"В нас є доручення в проєкті закону про бюджет, що якщо прогноз зростання економіки випереджатиме закладені очікування в бюджеті за результатами першого півріччя, то прожитковий мінімум має бути переглянутий. Зараз прогноз 2,7% зростання реального ВВП на 2025. Якщо ми за підсумками першого півріччя переглянемо макропрогноз, і розумітимемо, що це більше, ніж 2,7%, то треба буде переглянути соцстандарти", — додала вона.

Нагадаємо, Підласа акцентувала, що досягти реального значення прожиткового мінімуму вкрай важко. Вона пояснила, що до цього показника прив’язані численні соціальні виплати.

Раніше уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Верховна Рада держбюджет українці прожитковий мінімум Україна

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